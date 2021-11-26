SON DAKİKA: Bayraktar TB2'den yeni rekor! 400 bin uçuş saatini tamamladı | Video

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İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar... 25.11.2021 | 19:37
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Milli Güvenlik Kurulu toplandı 25.11.2021 | 18:22
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Merkez'de kritik zirve! Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşüyor 25.11.2021 | 18:13
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SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
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SON DAKİKA: Eczane ve ilaç depolarına denetim! 24.11.2021 | 14:04
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Hava Durumu 24-11-2021 24.11.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ' mesajı! "Bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz" 23.11.2021 | 10:50
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Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 22.11.2021 | 14:23
Türkiye’nin ilk milli ve özgün SİHA’sı Bayraktar TB2, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.
Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.