SON DAKİKA: Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! İhracatta yeni rekor geldi

Son dakika haberleri...Ticaret Bakanı Mehmet Muş "2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir" dedi.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK MAYIS İHRACAT RAKAMLARI
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat %16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat %0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat %8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;