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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş için dört koldan destek
Giriş Tarihi: 28.3.2022 07:20 Son Güncelleme: 28.3.2022 10:14

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş için dört koldan destek

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

Ekonomide son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla tarımsal üretime desteğin 29 milyar liraya çıkarıldığını, üretimde kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını ifade etti. Bakan Nebati, üreticinin, çiftçinin daha fazla destekçisi olacaklarını, tarımsal destek ödemelerinde gelir vergisi kesintisinin son bulduğunu belirtti. İşte ekonomideki seferberlik kapsamında alınan son dakika kararları ve atılacak adımlarının ayrıntıları

Son dakika haberleri: Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulduğunu belirterek, "Bu ödemeler üzerinden daha önce yapılan gelir vergisi kesintilerinin red ve iadesi mümkün hale getirildi.

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

SON DAKİKA | TARIMSAL DESTEĞE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Basit usulde tespit olunan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettiği kazançları gelir vergisinden istisna edildi.

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

Esnaf ve küçük ölçekli iş sahibi mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları için yıllık beyanname vermelerine, diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde ise bu kazançlarını beyannameye dâhil etmemelerine imkân sağlandı" dedi.

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

TARIMSAL SULAMADA KDV İNDİRİMİ

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı kararı ile meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini anımsattı.

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

Bakan Nebati, bitkisel, hayvansal ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını belirterek, Ziraat Bankası'nın her alanda gerekli kolaylıkları sağlayacağını vurguladı.

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

FİYATA YANSIMAYA YAKIN TAKİP

Gıda ve enerji fiyatları kaynaklı baskıların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal üretimi desteklemek için tarım destekleri 25.6 milyar liradan 29 milyar liraya çıkarıldı.

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

Gübre fiyatlarında indirim yapıldı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Nebati, hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar lehine uygulanması yönünde adımlar atacaklarını kaydetti.

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

NEBATİ: ÇALIŞMA VE ANALİZLER YAPILIYOR

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

Bakan Nebati, önergede, "Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının elde edilmesi, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılması, vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşturulması hedefleri çerçevesinde çalışma ve analizler yapılmaktadır" dedi.

Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek

Kaynak: SABAH

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Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş için dört koldan destek
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