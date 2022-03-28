Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş için dört koldan destek

Gübre fiyatlarında indirim yapıldı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Nebati, hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar lehine uygulanması yönünde adımlar atacaklarını kaydetti.