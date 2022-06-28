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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Uzay için geri sayım başladı! Son 3 gün
Giriş Tarihi: 28.6.2022 07:43

Son dakika: Uzay için geri sayım başladı! Son 3 gün

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika: Uzay için geri sayım başladı! Son 3 gün

Son dakika haberi: Uzay yolculuğu ve bilim misyonuna başvuracaklar için bugün ile birlikte 3 gün süre kaldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek. Seçilecek aday, Türkiye'nin insanlı ilk uzay göreviyle bilim misyonunu yerine getirerek deney yaparak tarihe geçecek.

Cumhuriyetin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.



TÜRKİYE'NİN İNSANLI İLK UZAY GÖREVİ

İlan edilen şartları taşıyanlar arasından seçilecek adaylar, Türkiye'nin insanlı ilk uzay göreviyle bilim misyonunu yerine getirerek ISS şartlarında deney yapacak.



Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS'ye gönderilecek.



Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor.



Ayrıca başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ile 110 kilogram arasında olması gerekiyor.



10 YIL GÖREV YAPACAK

İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirmeleri geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı testler süreci sonrasında belirlenecek. Adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilerek, 10 yıl süreyle görev yapacak.



SON 3 GÜN

İlk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek.



İlan edilen şartları taşıyanlar arasından seçilecek adaylar, Türkiye'nin insanlı ilk uzay göreviyle bilim misyonunu yerine getirerek ISS şartlarında deney yapacak.

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Son dakika: Uzay için geri sayım başladı! Son 3 gün
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