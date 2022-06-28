Son dakika: Uzay için geri sayım başladı! Son 3 gün





Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor.