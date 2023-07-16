Son dakika: ’Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurular yarın başlıyor! Bakan Özhaseki açıkladı

Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.

Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz.