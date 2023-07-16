Son dakika: ’Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurular yarın başlıyor! Bakan Özhaseki açıkladı

Son dakika haberi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuruların yarın başlayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:
'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor.
Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler.
"Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor ❗️— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 16, 2023
Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız.
Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde… pic.twitter.com/21nTaA6k1r