Sosyal konut projesi 250 sektöre can suyu olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 500 bin sosyal konut projesi dar gelirli vatandaşların yanı sıra piyasaların da yüzünü güldürdü. Yatırım değeri 900 milyar TL olan sosyal konut projesi, çarpan etkisiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak. Sosyal konutlar mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev tekstiline, zücaciyeden ev aksesuarlarına kadar 250 sektöre can suyu olacak.Bu hareketlilikten en büyük payı ise hem koltuk yatak odası takımı gibi gereçler hem de mobilya ve parke gibi ihtiyaçlar nedeniyle mobilya sektörü alıyor. Bunu beyaz eşya, halı ve ev tekstili sektörü takip ediyor. İç pazarda bir durgunluğun olduğunu anlatan sektör temsilcileri, "Bu projenin her şeyden önce ciddi bir psikolojik katkısı olacak. Ekonominin yeniden canlandığının da işareti. 500 bin sosyal konut piyasalara can suyu olacak" diyor.100 bin konut değeri kadar ilave satış sağlarHER yeni konut projesi sektörümüze yeni bir can suyu demek. Mobilyada bir konutun ortalama ihtiyacı konut değerine göre şekillenir. Örneğin bir evi 500 bin TL'ye satın aldıysanız o evin değerinin yüzde 20'si kadar yani 100 bin TL de evin mobilya ihtiyaçları için harcarsınız. 100 bin konutun değeri kadar mobilya sektöründe bir hareketin oluşacağını öngörüyoruz.Her bir evde minimum 50 bin TL'lik mobilyaİNŞAAT sektörü ülke ekonomisine en hızlı şekilde cevap veriyor. Bu yüzden bu atılım ülke ekonomisine ve mobilya sektörüne katkı sağlayacaktır. Mobilya harcamaları minimum 50 bin TL'den başlıyor. Bu bzim açımızdan önemli bir hareket. Konutların teslimiyle iç pazarda canlanma bekliyoruz.Ev tekstilinde büyüme yüzde 20'ye çıkacakev tekstili sektörü, iç piyasada da her yıl ortalama yüzde 10 civarında büyüyor. Söz konusu 500 bin yeni konutun tamamlanarak, sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte iç piyasada oluşacak talep artışının, bu oranı yüzde 15-20 seviyelerine çıkaracağını düşünüyoruz.YURTİÇİNDEKİ bir hanede ortalama 20 metrekare halı kullanılır. 500 bin konut demek ilave 10 milyon metrekare halı ihtiyacını doğuracaktır. Yurtiçinde ortalama 9 milyar TL'lik bir halı sektörü cirosu var. Bugünün dolar kurunu baz alırsak ilave 1 milyar TL'lik ek satış ve ciro anlamına gelir ki sektörümüz açısından çok ciddi bir hareketlilik getirir.Genç kontenjanı çok önemliSOSYAL konut projesiyle birlikte gençlere sunulan fırsattan dolayı bekar birçok genç bu evlerden satın alacaktır. İşin bekar olup ileride evlenmek isteyen gençler için bir tarafı var. Bir de alıp yeni evine taşınacak olanlar var. Her iki açıdan da çatal, bıçak, kaşık, tencere gibi kısımlar bir evin olmazsa olmazı... Bugün düğün paketi olarak tabir edilen setler minimum 10 bin TL'den satılıyor. Perakende de bu yıl beklediğimiz ancak göremediğimiz düğün hareketliliğini bu konutların teslimiyle yaşayacağımızı düşünüyoruz.Beyaz eşya satışları artacakKONUT satışları, sektörümüzün satışlarına etkisi dolayısıyla her zaman yakından takip ettiğimiz bir veri. Oransal olarak satışlarımıza etkisinin ne kadar olabileceğini şimdiden söylemek zor olsa da 500 bin sosyal konut projesinin hayata geçirilmesi beyaz eşya satışlarını olumlu yönde etkileyecektir.Ekonomi yeniden canlanıyorPIYASADA uzun zamandır bir durgunluk yaşanıyordu. Bu durgunlukta ekonomik sebeplerin yanı sıra psikolojik etkisi de var. İnsanlar 'Aman paramızı harcamayalım, dursun' psikolojisiyle de hareket ediyor. Bu derece büyük bir sosyal konut hamlesi özellikle piyasalar açısından çok büyük öneme sahip. Çünkü bu proje ekonomimizin yeniden canlandığının bir göstergesi. Beyaz eşya sektörüne çok güçlü katkı yapacağını düşünüyoruz.Sektöre yüzde 10 katkı sağlayacakproje birçok sektörde oluğu gibi ev tekstili sektörüne de can suyu olacak. Ancak biz bu etkiyi 5 yıl sonra göreceğiz. Sektörümüzün büyümesine yüzde 10 katkı sağlayacağını düşünüyoruz.Pandemi durgunluğu bitecekHALI sektöründe pandemiyle birlikte hem dünyada hem Türkiye'de çok ciddi bir hareket oluşmuştu. Ancak pandemideki durgunlukla birlikte sektörde de daralma başladı. Bu daralmaya karşı 500 bin sosyal konut hamlesi piyasaların yeniden canlanması açısından büyük önem taşıyor. Halı sektöründe de ciddi bir etki göreceğimize olan inancımız tam.