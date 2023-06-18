Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da! Tatilin Kazananı Sizsiniz!

Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yılı aşkın deneyimini turizm sektörüne taşıyan Sur Yapı'nın 'yeni nesil tatil' anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesinde beklenen yaz kampanyası başladı. Yaz sezonuna özel 4.500 TL taksitle devre mülk sahibi olunabileceğini paylaşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan tapulu devre mülk sahibi olmak isteyenlere Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına özel 4.500 TL taksitle satışa sunuyoruz. Bu kampanyamız özelinde sizi kredisiz ve vade farksız olarak Sur Yapı bünyesinde taksitlendirerek ödeme imkânı sağlıyoruz.'' dedi. Kampanya 10 Temmuz tarihinde sona eriyor.

Tatilin kazananı sizsiniz!

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan aldığınız tapulu devre mülklerin yatırım fırsatı da sunduğunu belirten Elmas, "Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'dan alınacak tapulu devre mülkler hem günden güne değer kazanıyor hem de kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkânı sunuyor. Tapulu devre mülklerinizi kullanmadığınız dönemde kiralayabiliyor, dilediğiniz zaman satabiliyor ya da çocuklarınıza devrederek nesilden nesile miras bırakabiliyorsunuz. Böylece her geçen gün değerine değer katan devre mülkünüzle size tatilden para kazanma fırsatı sunuyoruz.'' dedi.

14 farklı havuz ve özel plaj imkânı

Sur Yapı Tatil Evleri'nin kumsallı yüzme havuzu ve Konyaaltı sahilinde kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, "Tesisimizde 14 farklı tematik havuz bulunuyor. Kumsallı yüzme havuzu, dalga havuzu, kapalı havuzlar, sıcak ve soğuk su yüzme havuzları, aquapark, kadınlara özel yüzme havuzları ile sonsuzluk ve zen havuzları gibi birçok aktivite alanı devre mülk alıcılarımızın tercihine sunduğumuz geniş yelpaze arasına dahil" ifadelerini kullandı.

Ormana komşu konumuyla ayrıcalıklı lokasyon fırsatı

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın Kepez Kent Ormanı'na komşu olduğunu belirten Elmas, "Orman alanı içinde ayrıca komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek kır kahvesi, kır lokantası, kafe gibi alanlar da mevcut. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'da ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanlarının yanı sıra yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis ve kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Full eşyalı devre mülk

Devre mülk sahiplerinin tercihine göre sunulacak kişiye özel hizmetler, yeni nesil tatil evlerinin en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 7/24 otel hizmetlerinin 5 yıldızlı konforunda sunulacağı Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sakinleri, tek valizle tatil evlerine yolculuk yapacak, pek çok hizmeti kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre organize edebilecekler. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, küçük ev aletlerinden çamaşır makinesine kadar ihtiyaç duyulabilecek her şeyi içerisinde barındırıyor.

Öte yandan devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkaracak. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'daki geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandı. 66 metrekareden 143 metrekareye kadar daire seçenekleri bulunan devre mülklerde 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak.

Sur Yapı'dan özel indirimler!

Sağlık çalışanlarına, öğretmenlere, bankacılara ve kamu personellerine %5 ek indirim sağladıklarını belirten Elmas, "Pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek istedik. Onlar için Tatil Evleri projemizde tüm indirimlerimize ek %5 indirim yaptık. Burada indirimden ziyade aslında sektörün öncü firması olarak sağlık çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi ve kamu personellerimizi düşündüğümüzü göstermek istedik'' dedi. Elmas, Babalar Günü özelinde de %5 indirim imkanı sağladıklarını da ifade etti.