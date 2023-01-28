TBMM’de kabul edildi! Haksız rekabete son Küçük işletmeler korunacak





KAMPANYA MALİYETİ YÜKLENEMEYECEK

Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak, kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, hizmet vermediği halde mağaza açılışı, tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında prim ve bedel almak haksız ticari uygulamalar arasında yer alacak.