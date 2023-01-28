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Giriş Tarihi: 28.1.2023 07:02 Son Güncelleme: 28.1.2023 07:12

TBMM'de kabul edildi! Haksız rekabete son Küçük işletmeler korunacak

TBMM Genel Kurulu, haksız rekabetin önlenmesi önleyecek, küçük işletmeleri koruyacak yasayı kabul etti.

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
TBMM’de kabul edildi! Haksız rekabete son Küçük işletmeler korunacak

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerinin ticari faaliyetini bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan, normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına zorlayan faaliyetler haksız ticari uygulama kapsamına alınıyor.



KAMPANYA MALİYETİ YÜKLENEMEYECEK
Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak, kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, hizmet vermediği halde mağaza açılışı, tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında prim ve bedel almak haksız ticari uygulamalar arasında yer alacak.



GIDA İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
Özellikle gıdada hem tüketici hem de üreticileri, küçük işletmeleri koruyacak önlemler alınıyor. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişler, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal edilemeyecek. Bu tür ürünler için 30 gün içinde ödeme yapılacak.



ZAYİ ALMA MALİYETİ YÜKLENEMEYECEK
Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra bozulma ya da zayi olma gibi maliyetleri yansıtılamayacak.



18 YILA ÇIKIYOR
Toptancı hallerindeki kiralama hakkı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak. Lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi ise 2 yıldan 3 yıla yükseltilecek



SERBEST BÖLGELER
Serbest bölgelerde, bölge içi doğalgaz şebekesini işletici şirketler yapabilecek.



ÜYELİKLER ASKIYA ALINACAK
Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek

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TBMM'de kabul edildi! Haksız rekabete son Küçük işletmeler korunacak
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