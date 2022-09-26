Teker teker yükseltiyorlar

Küresel resesyon endişelerine rağmen, ihracata dayalı yeni modelin katkısıyla yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 ile OECD ve G20'de en fazla büyüyen ikinci ülke olmayı başaran Türkiye'ye ilişkin tahminler yukarı doğru revize edilmeye devam ediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'in ardından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) Türkiye ekonomisine yönelik 2022 büyüme beklentisini yükseltti.OECD, haziranda 2022 yılı için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini sabit tutarken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini ise yüzde 3.7'den 5.4'e revize etti. OECD raporunda Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korunurken, 2022 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 72'den 71'e indirildi. 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 40.8 oldu.Fitch eylül ayında yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 2.9'dan 2.4'e düşürürken, Türkiye'ye yönelik tahminini ise yüzde 4.5'ten 5.2'ye çıkarmıştı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde büyüdüğü bildirildi. Moody's ise ise ikinci çeyrek büyümesinin açıklandığı gün 2022'ye ilişkin beklentisini yüzde 3.5'ten 4.5'e revize etmişti.OECD'nin raporunda, küresel ekonominin Rusya-Ukrayna savaşının bedelini ödemekte olduğu ve büyümenin birkaç ay önce tahmin edilenden daha fazla yavaşladığı kaydedildi.Yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süredir dirençli kaldığı vurgulanan raporda, son göstergelerin kötüleşmesiyle küresel ekonomik görünümün "karardığı" belirtildi.OECD, gelecek yıl küresel ekonomik üretimin, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi tahmininden 2.8 trilyon dolar daha düşük olacağı tahmininde bulundu. Söz konusu rakam, İngiltere'nin GSYH'sine denk geliyor. Rusya- Ukrayna savaşının etkilerine doğrudan maruz kalan Euro Bölgesi'ne yönelik bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2.6'dan 3.1'e yükselten OECD, bölgenin en büyük ekonomisi Almanya için 2022 büyüme beklentisini ise yüzde 1.9'dan 1.2'e indirdi. OECD, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0.7 daralacağını tahmin etti.