TEKNOFEST’te gençlerden milli teknoloji hamlesi

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite ve liseli gençler yeni buluşlarıyla gelecek için umut vadediyor. İzmir Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri, 11 ilimizi derinden etkileyen asrın deprem felaketiyle gündeme gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek insansız bir robot yaptı. "Eyescape" adını verdikleri robotları sayesinde enkaz altında canlı varsa konumu sesi durumu ve bulunduğu alan belirlenebiliyor.

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN DEPREM ROBOTU

İnsanlık yararına projeler alanında yaptıkları robotla katılan Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına hız katmak ve daha fazla can kurtarmayı hedefliyor. Bedirhan Tanas, Berzan Arslankaya, Tunay Karacan, Talha Enes Orhan, Deniz Sümbül ve danışman hocaları Özden Yıldız ile birlikte kurdukları Sismarob takımı geliştirdikleri robotlarına Eyescape adını verdi.