TEKNOFEST’te gençlerden milli teknoloji hamlesi

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite ve liseli gençler yeni buluşlarıyla gelecek için umut vadediyor. İzmir Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri, 11 ilimizi derinden etkileyen asrın deprem felaketiyle gündeme gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek insansız bir robot yaptı. "Eyescape" adını verdikleri robotları sayesinde enkaz altında canlı varsa konumu sesi durumu ve bulunduğu alan belirlenebiliyor.
LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN DEPREM ROBOTU
İnsanlık yararına projeler alanında yaptıkları robotla katılan Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına hız katmak ve daha fazla can kurtarmayı hedefliyor. Bedirhan Tanas, Berzan Arslankaya, Tunay Karacan, Talha Enes Orhan, Deniz Sümbül ve danışman hocaları Özden Yıldız ile birlikte kurdukları Sismarob takımı geliştirdikleri robotlarına Eyescape adını verdi.
YILAN KAMERALI ROBOT
Kaptan Bedirhan Tanas; "Deprem sonrası çalışmalarda, enkaz arama kurtarmada yer alan insanların hayatını daha az riske atmadan daha erken aşamalarda daha fazla insanın kurtarılmasını hedefliyoruz. Tasarlamış olduğumuz bu robot, sıcaklık, gaz, GPS ses sensörü ve yılan kamera yardımıyla yıkık alanlar içinde hareket ederek orada canlı varsa onların durumunu ve konumunu göstermektedir" dedi.
TARIMSAL İKA
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı tarımsal insansız kara aracı ise otonom bir şekilde kendisine belirtilen bitkiyi bulup ilaçlayabiliyor. Mekatronik mühendisi öğrencilerinin tasarladığı araç kendi halinde gidip hangi bitkiye belirlersen o bitkiye ilaçlama yapabiliyor.
YAPAY ZEKA VE ÇİP ÜRETİMİ
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce Türkiye'de ilk kez kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesinde 500 öğrenci 22 farklı alanda 72 projeyle TEKNOFEST'e damga vurdu. 38 finalist çıkardıklarını belirten Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı; "Uçan arabadan çip tasarımına, elektrikli araçlardan, yapay zekaya kadar bir çok alanda dereceye girdik. 6 yıldır katılıyoruz. Sadece ben 70'e yakın takıma danışmanlık yaptım. Bu festivalin değeri ancak bizler aracılığı ile anlaşılabilir diye düşünüyorum. Bunlar seneler önce yanıma gelip "Hocam biz hiçbir şey yapamadık" diyen öğrencilerimize bir cevap oluyor. Biz burada yarışmada yapay zeka alanında ilk 9 takımı aldık. Bu demek oluyor ki yapay zeka alanında en az 70 tane mühendis demek. Biz burada sadece bir çip, uçak ya da bir araç üretimi yapmıyoruz yarışmalar sayesinde mühendis üretimi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
"SADECE TEKNOLOJİ DEĞİL, MÜHENDİS ÜRETİLİYOR"
Öğretim Üyesi Kamanlı; "Önümüzdeki yıllarda Milli Muharip uçağımız için 10 bin, savunma sanayimiz için, 10 bin Uzay sanayisinde 10 bin mühendise ihtiyacımız var. Bir de bunların yan sanayileri var. Bizim bu mühendislere ihtiyacımız var. TEKNOFEST işte bu üretimi ve var olan mühendislerimizin kendine güvenini sağlıyor. Eleman çıkartıyoruz, bizim geçtiğimiz yıllarda burada yarışan çok sayıda öğrencimiz şimdi yine kendi ülkesinde önemli projelerde yer alıyor, onlara katkı sağlıyor" dedi.
"TEKNOFEST HAYALİ OLMAYA HAYAL VİZYONU VERİYOR"
Kendisinin de bir TEKNOFEST öğrencisi olduğunu aktaran Kamanlı; "Bu festival sayesinde biz dışardan almak zorunda kalacağımız tüm iş güçlerini mühendislik işlerini kendi üretimimizle alıyoruz. Milli teknoloji hamlesi tam da bu işte. Bir yapay mühendisinin yurtdışında değeri 150 bin dolar biz buradaki gelişmeler sayesinde onu da dışardan almayıp katma değer sağlamış oluyoruz. TEKNOFEST hayali olmayana hayal vizyonu verip kaliteli mühendis olmasını sağlıyor. Biz bu girişimin etkisini daha yeni göreceğiz.
500'E YAKIN ÖĞRENCİMİZ TEKNOFEST'TE
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Öğrencilerimizin uygulamalı yetişmeye çalışmasını sağlıyoruz. Bu anlamda TEKNOFEST ve buna benzer yarışmalar bizim için çok kıymetli. Çünkü öğrencilerimiz yaparak öğreniyorlar. 500'e yakın öğrencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. Büyük başarılar elde ettik. Türkiye'de ilk defa teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü de bizim üniversitemizde kuruldu. Yapay zeka araştırma uygulama merkezimiz var. Öğrencilerimiz yaparak öğreniyor ve ortaya bir ürün koyuyor. Çok sayıda takımımız TEKNOFES'te yarışıyor. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.