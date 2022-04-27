Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Terminal iki yıl sonra tam kapasite hizmet vermeye başladı
Giriş Tarihi: 27.4.2022 14:12

Terminal iki yıl sonra tam kapasite hizmet vermeye başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Terminal iki yıl sonra tam kapasite hizmet vermeye başladı

İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali ‘F’ iskelesi seyahat yasaklarının esnetilmesiyle artması beklenen uçak ve yolcu trafiği göz önüne alınarak iki yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre; uluslararası yolcu trafiği alanında geçen yıl hizmet verdiği 26.5 milyon yolcuya dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda normalleşme süreci devam ediyor.

Salgının başlangıcıyla birlikte getirilen seyahat yasakları nedeniyle kullanıma kapatılan İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinin 'F' iskelesi, yaz sezonunun başlaması ve yasakların esnetilmesiyle artması beklenen uçak ve yolcu trafiği göz önüne alınarak yeniden açıldı.

Bu bölümdeki gümrüksüz satış alanları, mağazalar ve yiyecek içecek alanları bugünden itibaren yolculara kapılarını açarken, İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali iki yıl aradan sonra tam kapasite hizmet vermeye başlamış oldu.

'F' iskelesinin tekrar uçuşlara açılmasıyla birlikte buradan ilk seferi Türk Hava Yolları ABD'nin Şikago kentine yaparken, İGA CEO'su Kadri Samsunlu yeniden uçuşlara açılan bölümlerde incelemelerde bulundu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Terminal iki yıl sonra tam kapasite hizmet vermeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA