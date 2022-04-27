Terminal iki yıl sonra tam kapasite hizmet vermeye başladı

Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre; uluslararası yolcu trafiği alanında geçen yıl hizmet verdiği 26.5 milyon yolcuya dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda normalleşme süreci devam ediyor.

Salgının başlangıcıyla birlikte getirilen seyahat yasakları nedeniyle kullanıma kapatılan İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinin 'F' iskelesi, yaz sezonunun başlaması ve yasakların esnetilmesiyle artması beklenen uçak ve yolcu trafiği göz önüne alınarak yeniden açıldı.