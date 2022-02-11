THY, Morgan Freeman’lı filmi ile Super Bowl’da

Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman, beş yıl aradan sonra ikinci kez THY'nin reklam yüzü oldu. Süper kıta Pangea' dan esinlenilen ve Morgan Freeman'ın yer aldığı THY'nin yeni reklam filmi ,13 Şubat Pazar günü oynanacak 56'ncı Super Bowl'un reklam kuşağında milyonlarca izleyici ile buluşacak.
Dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl' da bu yıl altıncı kez yer alacak olan THY, yeni filminde milyonlarca yıl önce tüm kıtaların tek bir kara parçası olduğu süper kıta Pangea' dan ilham alarak kişileri ve dünyayı yeniden bir araya getirebilme mesajını verecek.
ÜLKEMİZİ KÜRESEL ÖLÇEKTE GURURLA TEMSİL EDİYORUZ.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği 'Super Bowl' da altıncı kez yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek "Bu organizasyonda yer alan tek Türk markası olarak ülkemizi küresel ölçekte gururla temsil ediyoruz. Pangea konseptinden yola çıktığımız bu filmimizde Morgan Freeman gibi önemli bir yıldız ile ikinci kez bir iş birliğine imza atmışolduk. Kendisinin güçlü anlatımı ve oyunculuğuyla uzakları yakın hissettireceğimizin mesajını başarılı bir şekilde verdiğimize inanıyoruz" dedi.
THY 6'NCI KEZ SUPER BOWL'DA
Uzun yıllardır Super Bowl reklam kuşaklarında yer alan THY, ilk kez 2016 yılında Ben Affleck'in başrolde yer aldığı 'Batman v Superman' filmi sponsorluğunda "Fly to Gotham and Metropolis City", 2017'de Morgan Freeman ile "Dünya Daha Büyük, Keşfet", 2018'de Dr. Mehmet Öz ile "Beş Duyu", 2019'da ünlü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği "Yolculuk", 2020'de ise "Adım At Dünyaya" filmi ile Super Bowl'da yer almıştı.
Pangea konsepti, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın geniş ağının birleştiriciliğini vurgulaması ile öne çıkıyor. Süper kıta Pangea, günümüzde var olmamasına rağmen; Türk Hava Yolları insanları ve kültürleri birleştirmenin verdiği gurur ile birleşme ve buluşmanın küresel bir aracı olarak 'uzakları yakınlaştırma' mesajı üzerinde duruyor. THY yeni filmi ile rakipsiz uçuş ağı ve ödüllü hizmetleri ile daha çok kişiyi ve ülkeyi birleştirme motivasyonunu aktarıyor.
FREEMAN İLE İKİNCİ FİLM
2021 yılı Eylül ayında başlayan reklam filminin çekimleri İstanbul ve New York'ta gerçekleşti. Filmde gerçek görüntülerin yanı sıra görsel efektler ve bilgisayar destekli canlandırma sahneleri de yer alıyor. Reklam filminde 2017 yılından sonra ikinci kez markanın reklam yüzü olan Oscar ödüllü dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman, güçlü seslendirmesi ve etkileyici oyunculuğu ile markanın mesajını başarılı bir şekilde ulaştırıyor.
THY'nin ünlü fenomen Zach King’in rol aldığı yeni reklam filmi yayında
136 ÜLKEDE İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK
Reklam filmi, dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan Türk Hava Yolları'nın küresel kampanyası kapsamında 136 ülkede izleyicilerle buluşacak. Dünya'nın en çok uluslararası noktasına uçan Türk Hava Yolları Avrupa, Asya ve Afrika'nın merkezinde, eşsiz jeopolitik konumu ve geniş uçuş ağı ile uzakları yakın etmeye devam ediyor.