THY, Morgan Freeman’lı filmi ile Super Bowl’da

THY 6'NCI KEZ SUPER BOWL'DA



Uzun yıllardır Super Bowl reklam kuşaklarında yer alan THY, ilk kez 2016 yılında Ben Affleck'in başrolde yer aldığı 'Batman v Superman' filmi sponsorluğunda "Fly to Gotham and Metropolis City", 2017'de Morgan Freeman ile "Dünya Daha Büyük, Keşfet", 2018'de Dr. Mehmet Öz ile "Beş Duyu", 2019'da ünlü yönetmen Ridley Scott'ın çektiği "Yolculuk", 2020'de ise "Adım At Dünyaya" filmi ile Super Bowl'da yer almıştı.

Pangea konsepti, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın geniş ağının birleştiriciliğini vurgulaması ile öne çıkıyor. Süper kıta Pangea, günümüzde var olmamasına rağmen; Türk Hava Yolları insanları ve kültürleri birleştirmenin verdiği gurur ile birleşme ve buluşmanın küresel bir aracı olarak 'uzakları yakınlaştırma' mesajı üzerinde duruyor. THY yeni filmi ile rakipsiz uçuş ağı ve ödüllü hizmetleri ile daha çok kişiyi ve ülkeyi birleştirme motivasyonunu aktarıyor.



FREEMAN İLE İKİNCİ FİLM



2021 yılı Eylül ayında başlayan reklam filminin çekimleri İstanbul ve New York'ta gerçekleşti. Filmde gerçek görüntülerin yanı sıra görsel efektler ve bilgisayar destekli canlandırma sahneleri de yer alıyor. Reklam filminde 2017 yılından sonra ikinci kez markanın reklam yüzü olan Oscar ödüllü dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman, güçlü seslendirmesi ve etkileyici oyunculuğu ile markanın mesajını başarılı bir şekilde ulaştırıyor.