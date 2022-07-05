THY ve İstanbul Havalimanı yine zirvede... Yaklaşık 6 milyon yolcu günlük bin 510 uçuş!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasını kapsayan bu yılın 26'ncı haftasına ait verileri açıkladı. Bu tarihler arasında Avrupa genelinde 214 bin 216 hava trafiği gerçekleşirken, bu rakamın salgın öncesi dönemi ifade eden 2019'un aynı döneminin yüzde 86.3'üne karşılık geldiği belirtildi. Günlük bin 510 sefer sayısıyla Avrupa'da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları, bayrak taşıyıcılar arasında ise en çok sefer gerçekleştiren havayolu olma özelliğini korudu.Belirtilen tarihlerde günlük 2 bin 982 uçuş ile Ryanair ilk sıradaki yer alırken, Easyjet bin 571 seferle ikinci, THY bin 510 uçuşla üçüncü , Alman Havayolları Lufthansa bin 153 sefer ile dördüncü, Air France ise bin 60 sefer ile altıncı sırada yer aldı.
TÜRKİYE BÜYÜYOR
EUROCONTROL verilerini sosyal medya hesabından paylaşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Ülkemiz ve havayolumuz ile gurur duyuyoruz. Avrupa'da bayrak taşıyıcı havayolları arasında günlük sefer sayısında 1'inciyiz.Takip eden havayolundan günde 350 sefer daha fazla yapıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.
İGA MAYIS AYINDA AVRUPA'DA BİRİNCİ
İGA İstanbul Havalimanı ise Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) verilerine göre mayıs ayında ağırladığı 5 milyon 661 bin 151 yolcu ile Avrupa genelinde havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.İGA'yı 5 milyon 341 bin 644 yolcu ile Londra, 5 milyon 227 bin 412 yolcu ile Paris Charles De Gulle takip etti.Yaşanan personel eksikliği ve grevler nedeniyle binlerce uçuşun iptal olduğu Avrupa genelindeki havalimanlarında oluşan uzun kuyruklara İGA' daki çocuk oyun alanındaki yoğunluk resmini paylaşarak atıfta bulunarak rakamları paylaşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu "Havacılığın dünyada gündemi beklenenden güçlü talep artışı ve başta güvenlik ve yer hizmetlerinde olmak üzere personel eksiklikleri sonucu havalimanlarında oluşan kuyruklar, yaşanan grevler, yığılan bavullar. Bizde de kuyruk var" ifadelerini kullandı