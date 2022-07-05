THY ve İstanbul Havalimanı yine zirvede... Yaklaşık 6 milyon yolcu günlük bin 510 uçuş!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasını kapsayan bu yılın 26'ncı haftasına ait verileri açıkladı. Bu tarihler arasında Avrupa genelinde 214 bin 216 hava trafiği gerçekleşirken, bu rakamın salgın öncesi dönemi ifade eden 2019'un aynı döneminin yüzde 86.3'üne karşılık geldiği belirtildi. Günlük bin 510 sefer sayısıyla Avrupa'da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları, bayrak taşıyıcılar arasında ise en çok sefer gerçekleştiren havayolu olma özelliğini korudu.Belirtilen tarihlerde günlük 2 bin 982 uçuş ile Ryanair ilk sıradaki yer alırken, Easyjet bin 571 seferle ikinci, THY bin 510 uçuşla üçüncü , Alman Havayolları Lufthansa bin 153 sefer ile dördüncü, Air France ise bin 60 sefer ile altıncı sırada yer aldı.