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Giriş Tarihi: 27.4.2022 15:11

THY’nin ‘biyoyakıt’ temalı uçağı göklerde

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’nin ‘biyoyakıt’ temalı uçağı göklerde

Küresel sera gazı salınımının azaltılmasına katkı sunmak için uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY)  çevreci yakıt operasyonunu gerçekleştirdiği Airbus 321 tipi uçağına yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı.  Uçak yeni boyaması ile ilk uçuşunu İstanbul Havalimanı’ndan Stockholm’e gerçekleştirdi.

Sıfır atık prensibine uygun olarak gerçekleştirilen uçuşta, 'Green Class' konsepti çerçevesinde uyguladığı sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmelerle birlikte bu sefere özel yeni çevreci uygulamalar gerçekleştirildi. Uçuşta kraft peçete, karton bardak, ahşap tuzluk ve karabiberlik kullanılırken, yolculara sağlıklı yeşil içecekler ikram edildi. Yolculara ayrıca üretim aşamasında yüzde 100 geri dönüştürülmüş sertifikalı iplikler kullanılarak su tasarrufu sağlanan doğa dostu battaniye ve yastık kılıfları sunuldu. Çocuk yolculara ise doğal malzemelerden üretilmiş ahşap oyuncaklar hediye edildi.

BİYOYAKITLI UÇUŞLARIMIZI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat çevre dostu temalı uçak ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı şirketi olarak, sürdürülebilirlik konusuna verdiğimiz öneme istinaden bugün bir uçağımızı yeni tasarımıyla göklerle buluşturuyoruz. Uçağımızın üzerinde yer alan biyoyakıt ifadesiyle havacılık sektöründe karbon emisyonu ile mücadelenin en önemli maddelerinden olan sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına dikkat çekmek istiyoruz. Bu doğrultuda çevreci yakıt üretim çalışmalarını destekliyor, böylece biyoyakıtın kullanıldığı uçuşlarımızı da artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

THY, filosuna katacağı yeni nesil uçaklarla birlikte Stockholm, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Paris ve Londra'ya sürdürülebilir havacılık yakıtı ile gerçekleştirdiği uçuşlarına yeni şehirleri de eklemeyi planlıyor

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THY’nin ‘biyoyakıt’ temalı uçağı göklerde
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