TL mevduat zirvede

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi çerçevesinde attığı adımlar ve Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilginin tekrar artması TL'ye geçişi hızlandırdı. Döviz mevduatlarındaki çözülme hızlanırken, TL gerek yatırımda gerekse kredide ilk adres olmaya doğru ilerliyor. TL mevduat 6 Mart itibarıyla 5.5 trilyon lirayı geçip tarihi zirveye ulaşırken, sistemde TL'nin payı da Merkez Bankası'nın hedeflediği orana yaklaştı.18 Ocak-6 Mart 2023 tarihleri arasında döviz hesapları 12.4 milyar dolar azalarak 228.8 milyar dolardan, 214.4 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde TL mevduat ise 631 milyar lira artarak 5 trilyon 528 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Döviz hesaplarında KKM'nin yürürlüğe girdiği 2021 sonundan bu yana yaşanan çözülme 47.2 milyar dolar oldu.Tasarruf sahiplerinin tercihindeki bu değişiklikle mevduatta TL'nin payı yüzde 57.7'ye ulaşırken, dövizin payı yüzde 42.3'e indi. 2021'in sonunda TL'nin payı yüzde 35.4, dövizin payı ise yüzde 64.6 seviyesinde bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), aralık sonunda yayımladığı 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'nde, 2023'ün ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlemişti. KKM'de yılın ilk üç haftasında yaşanan düşüş, yerini tekrar yükselişe bıraktı. KKM, 6 Ocak'tan 3 Mart'a kadar olan dönemde 207 milyar lira artarak 1.58 trilyon lira ile rekor düzeye yükseldi. Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "KKM'de faiz tavanının kaldırılması ilgiyi artırdı. Dövizin ekstra getiri sunmadığı bir ortamda mudiler daha yüksek faiz tekliflerini değerlendirerek tasarruflarını da ona göre şekillendiriyor" dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yılın ikinci yurtdışı tahvil ihracına, asrın felaketi olarak tanımlanan deprem felaketine rağmen, yabancı yatırımcılardan rekor talep geldi. İhraç miktarı 2.25 milyar dolar olarak gerçekleşirken, getiri oranı yüzde 9.50 oldu. İhraca 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023'te uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar kaynak sağlandı.