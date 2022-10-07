Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor





ENGELLİ YAZILIMI

Erişimi kısıtlı bireylerin birebir kullanabileceği herkes için hareketlilik uygulamasının yazılım çalışmalarına başladık. Bu anlamda yaşlı ve engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik hayata katılımlarını arttırmak ve bağımsız hareketliliği arttırmaları için bu uygulama sayesinde kendileri rotalama yapma, engelli ve yaşlı hizmetlerine buradan ulaşabilme, canlı bağlantı sağlama gibi PttKart'la entegre bir uygulama çalışmasını sürdürüyoruz ve hatta bu uygulama sayesinde refakatçi uygulamasını da hizmete almış olacağız.