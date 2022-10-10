Tüketici hakem heyetlerine başvuruda yeni dönem başladı





Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları, tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında belirleniyor. Bu kapsamda 2022 yılı için 1 Ekim'den itibaren 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe veya il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekiyor. Bu değer, daha önce 15 bin 430 lira olarak uygulanıyordu.