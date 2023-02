Turist sayısı ve gelirde tüm zamanların rekoru kırıldı: Türkiye ilk 3’te

Türkiye, turizmde 2022'yi rekorla kapattı. 51.4 milyon turist ve 46.3 milyar dolar gelire ulaşıldı. Kişi başı gecelik harcama 81 dolardan 87.5 dolara çıktı. Hem turist sayısı hem de gelirde tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye 2022'de açıklanan verilere göre Fransa ve İspanya'dan sonra dünyada en çok turist ağırlayan üçüncü ülke oldu. 2022 yılı turizm rakamları ve 2023-2028 turizm stratejisini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023'te 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefi koyduk. Hem ocak ayı verileri hem de gelen rezervasyonlar bu rakamları yakalayacağımıza olan inancımızı artırıyor. 2028'de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi. Pandemi ve Karadeniz'deki savaşta Türk turizminin krizlere bağışıklık kazandığını söyleyen Ersoy, yakalanan başarının Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürütülen güçlü tanıtım çalışmaları ve stratejik adımlarla sağlandığını belirtti. Ersoy'un verdiği bilgiye göre, TGA 2022'de GoTurkiye üzerinden 300 tanıtım filmi yayınladı. Bu yıl 400 film, 2028'de 900 film yayınlanacak.5 yıllık stratejik plana göre, ürün ve pazar çeşitliliği sağlanacak, altyapı yatırımları da artırılacak. Turizmin 12 aya ve 81 ile yayılması için gastronomi, spor, kongre, sağlık, inanç gibi alanlarda özel tanıtım çalışmaları yapılacak. THY'nin uçtuğu her lokasyon da hedef pazar olarak belirlendi. 2028'de 90 milyon turist sayısına ulaşmak için THY 782 bin uçuşla 173 milyon koltuk kapasitesine ulaşırken, Sun Express 15 milyon, Pegasus ise 60 milyon koltuğa çıkacak. İstanbul Havalimanı yıllık 150 milyon, Sabiha Gökçen 75 milyon, Antalya ise yeni yatırımlarla 80 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Galataport Kurvaziyer Limanı'na ek Yenikapı Limanı yapılacak. 1 milyon 897 bin olan yatak kapasitesi de 2028'de 2 milyon 250 bine çıkarılacak.Tanıtım bütçesi hem artacak hem de deniz-kum-güneş üçgeninden çıkarak 81 ile yayılacak. 140 milyon dolar olan tanıtım bütçesinin 2028'de 225 milyon dolara çıkması, deniz-kumgüneş turizmine yüzde 35, şehir, kültür ve şehir turizmine yüzde 59 pay ayrılması öngörülüyor. Bakanlık, her il için GO ve Gezsen sosyal medya hesapları da açtı.2018'DE Home Of Turkiye ile başlayan markalaşma çalışmalarını destinasyon tanıtımına çeviren Türkiye, Istanbul is the new cool, TurkAegean, Turkish Riviera, Taş Tepeler gibi çeşitli destinasyon markaları oluşturdu. 2023-2028 döneminde 9 ana tanıtım markasını daha sisteme dahil edecek olan Türkiye, 20 yeni markalaşan ürünü daha yoğun şekilde tanıtacak. Türkiye'nin daha etkili tanıtılabilmesi için Hollywood ortak yapımı dizi ve filmler oluşturulacak. Bakan Ersoy, bu konuda görüşmelerin başladığını, ilk etapta İstanbul özelinde film çekilebileceğini açıkladı.BU yıl 11 şehirde Kültür Yolu Festivali yapılacağını anlatan Ersoy, "Bundan sonra her yıl 5 şehir ekleyeceğiz. 2028'de 36 şehrimizde festival yapılacak" dedi. Beş yıldızlı halk plajı konseptinin de artacağını vurgulayan Ersoy, "2023'te 7 plajı daha devreye alacağız; Bodrum Türkbükü, Torba, Koyunbaba, Küçük Çaltıcak, Hatay Pirinçlik, Giresun Güre ve İstanbul Şile" diye konuştu.