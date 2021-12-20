Türk devletlerinden uzayda işbirliği: ’Tarihi bir adım atıyoruz’

"İLK ADIMI ATIYORUZ"

Yıldırım, uzayın öneminin her geçen gün arttığı bir çağa girdiklerini vurgulayarak, "Hem kendi milletlerimizin haklarını korumak hem de bütün insanlığa hizmet etmek için uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız. Buradaki maksadımız tamamen barışçıldır. Uzay çalışmalarını devam ettirerek bütün dünyaya bu çalışmalarda biz de varız demek istiyoruz. Bunun için toplandık. İlk adımı atıyoruz. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Başlamış olmakla çok önemli bir adım attık. Devamını da aynı heyecanla getirmemiz lazım." diye konuştu.