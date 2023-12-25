Türk Lirası mevduatta tarihi rekor: 8.7 trilyon

Para politikasındaki normalleşme, risk primi ile cari açıktaki gerileme, enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve Merkez Bankası'nın sistemde TL'nin payını artırmaya yönelik attığı adımlar sonuç vermeye devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre bankalardaki toplam mevduat 19 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 14 trilyon 555 milyar liraya ulaşırken, TL mevduatta 8 trilyon 694 milyar TL ile rekor kırıldı.TL mevduat 2022 sonundan bu yana yüzde 82, 2021 sonundan bu yana ise yüzde 370 arttı. 2021 sonunda 261.2 milyar dolar, 2022 sonunda 218.7 milyar dolar olan döviz mevduatlarının büyüklüğü ise 19 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 202.7 milyar dolara indi. TL mevduatın toplamdaki payı yüzde 37.94'den 59.73'e çıkarken, dövizin payı ise yüzde 62.06'dan 40.27'ye geriledi.Türk Lirası'nın cazibesini artırmak için atılan adımlarla birlikte 2021 sonunda 261.2 milyar dolar olan döviz mevduatlarının büyüklüğü, 19 Aralık 2023 itibarıyla 202.7 milyar dolara indi. Bu dönemde döviz hesaplarındaki çözülme 58.5 milyar dolara ulaştı. Bireysel döviz hesapları 163.5 milyar dolardan 120.7 milyar dolara, şirketlere ait döviz hesapları ise 97.8 milyar dolardan, 81.9 milyar dolara indi.Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, kasım sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 59 artarak 22 trilyon liranın üzerine çıktı. Yerlilerin TL mevduatları yüzde 93.7'lik büyüme ile 8 trilyon lirayı geçerken, TL mevduatın toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 29.8'den 36.4'e ulaştı.Yabancı yatırımcıların da TL varlıklara ilgisi kasım ayından bu yana hızlanarak devam ediyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları kasım sonu itibarıyla yüzde 1 yılda yüzde 94.7 artarak 2 trilyon 439 milyar liraya çıktı. Bu dönemde yabancıların TL mevduatı yüzde 173.7 artarak 267.6 milyara ulaştı. TL mevduatın yabancıların finansal varlıkları içerisindeki payı yüzde 7.8'den 10.9'a ulaştı. Yabancı yatırımcılar 27 Ekim -15 Aralık 2023 tarihleri arasındaki 7 haftada 1 milyar 762 milyon dolarlık hisse senedi 1 milyar 484 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Ters repo ve teminat piyasasındaki işlemler de dahil edildiğinde yabancıların son 7 haftada hisse senedi ile tahvil-bono piyasasındaki net alımı 5 milyar 155 milyon dolara ulaştı.Kur korumalı mevduattaki (KKM) düşüş devam ediyor. KKM 8-15 Aralık haftasında da 19 milyar lira azalarak 2 trilyon 682 milyar liraya indi. KKM'de 18 Ağustos'tan bu yana yaşanan düşüş 726 milyar liraya ulaştı. KKM'nin toplam mevduattaki payı da yüzde 26.2'den 18.5'e geriledi.