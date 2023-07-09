Türkiye havada Avrupa’nın zirvesinde

Türkiye, havacılıkta dünya devlerini solladı. Hem havalimanları hem de milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) uçak trafiği ve yolcu kapasitesinde Avrupa'da liderliğe yerleşti.Eurocontrol verilerine göre, haziranda İstanbul Havalimanı günlük ortalama 738 kalkış ve günlük ortalama bin 525 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Paris, Frankfurt, Londra havalimanlarını dahi solladı. Amsterdam Havalimanı'nda günlük ortalama uçuş 1.370, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda ise 1.351'de kaldı.Antalya Havalimanı da Barcelona ve Münih havalimanlarını geçerek günlük ortalama 1.008 uçuşla sıralamada yedinci oldu. Her iki havalimanı da böylece pandemi öncesi dönemde yani 2019 yılında yakaladıkları performansların üzerine çıkarak rekor kırdı. 11 Haziran 2023 Pazar günü, İstanbul Havalimanı'nda bin 684 varış/iniş ile yeni bir havalimanı ağı rekoru da kırıldı. İstanbul Havalimanı bu uçak trafiği ile en yoğun Avrupa havalimanı rekorunu 60 uçuşla geride bıraktı.Türkiye ise tüm havalimanları kapsama alındığında günlük ortalama 3.892 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Birinci sırada 6.122 uçuş ile İngiltere yer alıyor. Onu 5.437 uçuş ile İspanya, 5.245 uçuş ile Almanya izliyor.Türkiye'nin havadaki gururu THY ise Avrupa'da en fazla uçuş yapan üçüncü havayolu şirketi oldu. Birinci sırada Ryanair, ikinci sırada easyJet yer aldı. Lufthansa Airlines ile Air France ise THY'den sonra geldi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı istatistiklere göre ise Türkiye genelinde altı aylık (ocak-haziran) dönemde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 412 bin 724, dış hatlarda 352 bin 823 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 987 bin 375 uçak trafiğine ulaşıldı. Türkiye geneli havalimanlarında toplam 94 milyon 467 bin 625 yolcuya hizmet verildi.