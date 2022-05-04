Türkiye sağlık turizminde atağa geçti Hükümet, pandemi ile

Sağlık turizminde liderliğe oynayan Türkiye, pandemi sonrasında yeniden atağa kalktı. Tüm dünyanın mücadele ettiği kovid sürecini en başarılı yöneten ülkelerden biri olan Türkiye, dikkatleri yeniden üzerine çekti. 2019'da 3 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşan, pandemideki seyahat yasakları nedeniyle bir miktar daralan sektör, bu yıl 2019 rakamlarını aşmayı hedefliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gelişen iyi ilişkilere dikkat çeken sektör temsilcileri, "Bu iki ülke sağlık turizminde en güçlü kaynak pazarlarımızdan biriydi. İlişkilerin yeninden canlanması talebi de hareketlendirdi. Ayrıca Avrupa'dan da ilgi çok yüksek. Bu yıl 3 milyar doları aşacağımızı öngörüyoruz" diyor.Türkiye'nin kovid sürecini çok başarılı yürüttüğünü ve bunun dünya gündeminde de dikkat çektiğini anlatan sektör oyuncuları, 2023'te ise 5 milyar doları aşmayı hedeflediklerini kaydetti.Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, Türkiye'nin sağlık turizminde liderliğe oynayan ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Pandemi öncesinde sağlık turizminin toplam hacmi 3 milyar dolar seviyesindeydi. Küresel salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri de sağlık turizmi oldu. 2022 ile birlikte 2019 rakamlarına yeniden ulaşmayı, 2023'te ise 5 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe çıkmayı hedefliyoruz" dedi.Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Emin Çakmak da, sağlık turizminde lider pazarların Irak, Libya ve Türk Cumhuriyetleri olduğunu belirterek, "Bu ülkelerden daha çok onkoloji, organ nakli gibi ağır medikal tedaviler için geliyorlar. Bu pazarları saç ekimi ve estetik için Avrupa ülkeleri takip ediyor. Son dönemde Afrika da yükselen pazar" diye konuştu.Sağlık turizminde İngiltere'nin hedef pazar olduğunu aktaran Çakmak, "Açıklanan resmi rakamlara göre 10 milyon İngiliz tedavi için sıra bekliyor. O nedenle bizim için çok güçlü bir kaynak pazar. Buraya odaklandık, tanıtım çalışmalarını hızlandırdık" şeklinde konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile geliştirilen iyi ilişkilerin sektöre pozitif yansıyacağını anlatan Çakmak, "Bu ülkelerden ağırlıklı olarak saç ekimi ve estetik için geliyorlardı. Bu ülkelerle ilişkiler gerilince talep de düşmüştü. Şimdi yeniden pozitif gelişen ilişkiler talepleri canlandırdı" ifadelerini kullandı.Vitalica Wellness, Ethica ve Estetica markalarıyla sağlık sektöründe faaliyet gösteren MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte sağlık turizminin yeniden atağa geçtiğini vurguladı. Akdoğan, "Avrupa ülkelerinin yanı sıra Polonya'dan çok ciddi bir hareket var. Buradan plastik cerrahisi ve diş tedavisi için geliyorlar. Aynı zamanda Suudi Arabistan'dan da talepler yeniden gelmeye başladı. Körfez turisti ağırlıklı olarak saç ekimi ve estetik için gelir. Ortadoğu'dan ise obezite tedavisi için talep alıyoruz" diye konuştu. Bu yıl 2019 rakamlarının aşılacağına inandıklarını aktaran Akdoğan, "Plastik, saç ekimi ve diş tedavisi için gelen hastalarımıza baktığımızda, otel ve ulaşım hariç, sadece hastaneye ortalama 3 bin dolar gelir bırakıyorlar" şeklinde bilgi verdi.