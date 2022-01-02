Türkiye tarihi bir fırsat yakaladı





Çünkü sıcak para bugüne kadar Türkiye'ye çok büyük bedeller ödetti. Sıcak para bize pahalıya mal oldu. Çünkü bu bir pansuman tedavidir, bu nedenle bir ülkeye girer ve çıkar. İnşallah yeni ekonomi modeliyle bu önlenir. Önemli olan kalıcı yatırım getirebilmektir. Bunu sağlayabilirsek, işte o zaman gerçekten kalıcı bir başarı yakalamış oluruz. Yatırımları ülkemize çekmek için her türlü kolaylığı sağlamalıyız. Dünya bugün bunu yapıyor. Sermaye için zaman çok değerledir. Zaman kaybı iş insanı için en büyük masraftır. Maalesef bürokrasi yeterince hızlı değil. Bürokrasi büyük bedeller ödetiyor."