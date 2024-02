Türkiye yurtdışında lojistik ağı kuruyor

TicaretBakanlığı'nın Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Projesi kapsamında yurtdışında açılmaya başlayan depolar faaliyete başladı. Karar kapsamında Avrupa'da 4 adet, ABD'de ise iki adet YLDA projesine onay verildi. Dünya ticaretinin yön değiştirdiği, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu, ticaret rotalarının baştan kurgulandığı bu dönemde Türkiye, uluslararası ticaretteki yarışa karşı coğrafi konumu ve üretim maliyeti avantajları ile rekabet edebilecek yenilikleri ve politikaları hayata geçiriyor.Depolar İtalya Trieste, Fransa Marsilya, İspanya Barselona ve Almanya Hamburg gibi Avrupa'nın en önemli liman şehirlerinde olacak. ABD'de ise, Chicago merkezli ve New Jersey merkezli olmak üzere iki adet YLDA projesine onay verildi. Chicago merkezli projede 1 merkez depo ve 10 cep depo öngörülürken, New Jersey merkezli projede 1 merkez depo ve 9 cep depo yapılması planlanıyor. Bugün itibarıyla; Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah'ta yer alan depolar aktif olarak hizmet vermeye başladı.Yurtdışında ilk kez kurulacak tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini teminen bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının, cep depoların ve bu ağın işletilmesine yönelik kurulum, destek, bakım, bilişim sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon giderleri, yatırım, ruhsat ve izin giderleri, bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri desteklenecek.Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ve ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtımı hizmetlerini tek noktadan sunacak olan yurtdışı lojistik dağıtım ağları sayesinde yurtdışında teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi sağlanacak. Böylece kaliteli ve hızlı katma değerli hizmet sunumu ile Türkiye rekabette öne çıkacak.