Türkiye’den yardım seferberliği

Günlerdir İsrail bombaları altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz için Türkiye seferber oldu. Bir yandan vatandaşlar İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı gibi uluslararası yardım kuruluşlarıyla bölgeye destek olmaya çalışırken, diğer yandan dernek ve şirketler art arda açıklama yapıyor. Bölgeye insani yardımları ulaştırmak için günlerdir görüşmelerini sürdüren Dışişleri Bakanlığı, yardımları AFAD ve Kızılay aracılığıyla koordine ediyor. Bir insanlık dramı halini alan Gazze'ye yardım yapmak için kimi şirket mali destek açıklarken, kimi gıda yardımında bulunacağını bildiriyor. Bazı dernekler de izinlerin gelmesi halinde bölgede aşevi kurmak istiyor.Dün Mısır'daki Refah Kapısı'nın Gazze'ye insani yardım için açılmasının sevindirici olduğunu söyleyen iş insanları, "Ancak 15 gündür su, gıda, ilaç sıkıntısı çeken Gazze halkına sınırlı bir yardım izni verildi. Bölgenin 20 değil binlerce TIR yardıma ihtiyaç var. Biz yardım için hazırız" diyor.SADECE İnsan Uluslararası Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına kumanya, battaniye ve yakıt desteğinde bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından bölgede acil yardım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda Gazze'de 10 bin kişiye kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi. Saldırılar sonucu çok sayıda kişinin yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede yaşanan elektrik ve su kesintilerinin, yaralıların tedavilerinin büyük oranda aksamasına neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, ambulansların görevlerini yapabilmeleri ve hastanelerdeki jeneratörlerin çalışabilmesi için ilk etapta 15 ton yakıt desteği sağlandığı da kaydedildi.Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Orhan Aydın, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi. Gazze halkının her zaman yanında olduklarının altını çizen Aydın, "İlk günden itibaren tepkimizi koyduk. Buna eş zamanlı da ASKON üyelerimize yardım çağrısında bulunduk. Devletimizle koordine yürüyoruz. AFAD ve Kızılay ile irtibat halindeyiz. İlk etapta 10 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunmaya hazırız. Bu katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze için 280 milyon liralık insanı yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" açıklamasını yaptı.TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Gazze'de aşevi kurmak istiyoruz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızı hazırladık. Konuyu Dışişleri Bakanlığı'na da ilettik. İzinlerin çıkması halinde hemen bölgeye gideceğiz. Deprem döneminde günlük 100 bin kişiye yemek çıkardık. Aynısını Gazze'de de yaparız" diye konuştu. Mobil TIR'ları olan firmalardan da destek beklediklerini açıklayan Bingöl, "Eğer destek gelirse sadece bir yerde değil, 4-5 noktada yemek hazırlarız. Kuru gıdada sıkıntımız yok, üyelerimiz bağışı yapıyor. Bunu koordine edip sıcak yemek hazırlarız" dedi.İstanbulPerakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Gazze'de insanlığın katledildiğini söyledi. Güzeldere, "İnsanlar 15 gündür abluka altında. Dün ilk kez insani yardım izni verildi. Biz İstanbul PERDER olarak devletimizle koordinasyon halindeyiz. Özellikle gıda yardımı konusunda destek olabiliriz. Üyelerimizin hepsi bu konuda çok hassas ve gıda yardımında bulunacaklarını ifade ediyor. Un, şeker, yağ, makarna ne talep edilirse göndermek için göreve hazırız" açıklamasında bulundu.Vatandaşların Gazze ve Filistin konusunda firmalara uyguladığı boykotlar da etkili sonuç verdi. E-ticaret platformu Trendyol, savaş mağduru Gazze halkına 10 milyon dolar, McDonald's Türkiye de 1 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Trendyol, Filistin temalı ürünlerin satışını durdurmuş, ardından gelen tepkiler üzerine teknik bir arıza yaşandığını açıklamıştı. Şirket dün de Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapma kararı aldığını bildirdi. ABD merkezli ünlü restoran zinciri Mc Donald's da, sosyal medya platformlarında "McDonald's İsrael" hesabında her gün İsrail ordusuna 4 bin kutu yemek dağıttığını açıklamıştı. Bunun üzerine dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de şirkete tepkiler oluşmuştu.