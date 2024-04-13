Türkiye’ye yatırım girişi artacak

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl 3, gelecek yıl ise yüzde 3.6 büyümesinin beklendiğini belirtti. Dünya Bankası, ocaktaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.1 ve gelecek yıl yüzde 3.9 büyüyeceğini tahmin etmişti. Raporda, makroekonomik konsolidasyon çabalarının yurtiçi talebi kısıtlamasının beklendiği de aktarıldı.Bankanın raporunda, "Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılı itibarıyla cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor" değerlendirmesinde bulunuldu. Görünümün mevcut politika duruşunun devamına bağlı olduğu belirtilen raporda, görünüme yönelik risklerin dengeli olduğu kaydedildi. Raporda, yeni ekonomik yönetiminin artan itibarının daha fazla yatırım girişiyle sonuçlanabileceği, bunun da para biriminin istikrar kazanmasına ve ekonomik düzenlemenin hızlandırılmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.Dünya Bankası tarafından yayımlanan Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin raporda, zayıflayan küresel ekonomi, sıkı para politikası, Çin'deki yavaşlama ve düşük emtia fiyatlarının bölgenin büyüme görünümü üzerinde baskı yaratması nedeniyle Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 2.8 olmasının beklendiğini bildirdi. Görünüme yönelik "ters rüzgârların" olduğuna dikkati çekilen raporda, başta Euro Bölgesi olmak üzere önemli ticaret ortaklarında beklenenden daha yavaş toparlanma, kısıtlayıcı para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin kötüleşmesinin bölge genelinde büyümeyi daha da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.