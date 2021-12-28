Türkiye’yi Kafkaslar’a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli hizmete giriyor

KESİNTİSİZ AĞ ULAŞIMI TAMAM

Doğu Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı Erzurum-Artvin yolu, gerçekleştirilen bir çok tünel inşası ile dik yamaçları geride bıraktı. Bölgede Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi arasında bulunan dik kayalıkların bulunduğu Pirinkayalar Tüneli ile kesintisiz ulaşım ağı tamamlanmış oldu. Uzundere ilçesindeki tünel ile bin 100 metrelik bağlantı yolunu etkileyecek olan tünelin yapımına iki yıl önce başlanmıştı. Coğrafi şartlar nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşanan tünel inşası tamamlanarak hizmete açılıyor