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Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:04 Son Güncelleme: 28.12.2021 12:12

Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli hizmete giriyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Türkiye’yi Kafkaslar’a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli hizmete giriyor

Doğu Anadolu’nun Karadeniz’e açılan önemli yollarından Erzurum-Artvin yolundaki en büyük sorun aşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yıl sonunda açıyoruz’ dediği Pirinkayalar Tüneli, yarın resmen hizmete girmiş olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi ulaşım alt yapısında yeni bir yatırıma daha ulaştı. Erzurum-Artvin karayolunda bulunan ve dik kayalıkların yer aldığı Pirinkayalar'da gerçekleştirilen tünel çalışması tamamlandı.

KESİNTİSİZ AĞ ULAŞIMI TAMAM

Doğu Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı Erzurum-Artvin yolu, gerçekleştirilen bir çok tünel inşası ile dik yamaçları geride bıraktı. Bölgede Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi arasında bulunan dik kayalıkların bulunduğu Pirinkayalar Tüneli ile kesintisiz ulaşım ağı tamamlanmış oldu. Uzundere ilçesindeki tünel ile bin 100 metrelik bağlantı yolunu etkileyecek olan tünelin yapımına iki yıl önce başlanmıştı. Coğrafi şartlar nedeniyle zaman zaman aksaklıklar yaşanan tünel inşası tamamlanarak hizmete açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada, Pirinkayalar Tüneli'nin yıl sonunda hizmete gireceğini açıklamıştı. Yılın son günlerinde tamamlanan tünelin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katılacak. Açılış kurdelesini ise Erzurum'a gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kesecek.

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Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayacak: Pirinkayalar Tüneli hizmete giriyor
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