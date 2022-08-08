TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı: Dünyada ’Resesyon’ endişeleri yükselirken yüksek faiz ortamını savundu!

Dünyada yaşanan enflasyon problemini sadece Türkiye'de varmış gibi yansıtmaya çalışan TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı. Fed öncülüğünde başlayan faiz artırım ve agresif sıkı para politikasının ekonomiler üzerinde resesyon ve stagflasyon krizi yaşatma riski küresel piyasaları baskılarken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tedarik ve enerji krizlerinin olduğu ortamda ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak yüksek faiz ortamını savundu.
FAİZ ARTIRIMLARI RESESYON GETİRDİ
ABD'de enflasyon yüzde 9,1 ile 41 yılın rekorunu kırarken, Fed'in peş peşe yaptığı 4 faiz artırımı da enflasyon da yükselişi durduramadı. Bunun yanında ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde de sürpriz bir şekilde yüzde 0,9 daraldı. Böylece iki çeyrek üst üste daralan ABD ekonomisi teknik olarak resesyona girdi.
TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı | Video
İNGİLTERE MERKEZ BANKASI BAŞKANI AÇIKLADI: RESESYONA GİRİYORUZ
Dünyanın önde gelen ekonomilerinden İngiltere'de de faiz artırımlarına rağmen enflasyon durdurulamadı. Dünyada, tedarik ve enerji krizlerinin yaşandığı ortamda yapılan faiz artırımları ülkede iktisadi faaliyetleri baltalarken, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, 50 baz puan ile 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirdikten sonra "Bu yılın sonuna doğru resesyona girebiliriz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEDE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI
Pandeminin etkili olduğu 2020'de büyüme performansı gösteren nadir ülkelerden olan Türkiye, 2021'de son 10 yılın rekorunu kırdı. Türkiye 2021'de yüzde 11'le son 10 yılın en yüksek büyümesine imza attı. Son çeyrekte ise yüzde 9.1'le G20'de lider, OECD'de üçüncü sırada yer aldı. Büyümeye en büyük katkı ihracattan gelirken, sanayinin de payı arttı.
TÜRKİYE 2022'DE DE BÜYÜMEDE HIZ KESMEDİ
İhracat, üretim ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeli ile bu yılın ilk üç ayında yüzde 7.3 olmak üzere 7 çeyrek kesintisiz büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisi, istihdam yaratmada da rekora koşuyor. Mayıs sonu itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı tarihi zirveye çıkarken, işsizlik ise 4 yıl önceki seviyeye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 1.7 milyon, 2 yılda ise 5.2 milyon kişi artarak 30.8 milyonu geçti.
İHRACATTA REKORLAR SERİSİ SÜRÜYOR
Hemen hemen her ay yeni bir ihracat rekoru kıran Türkiye, 250 milyar dolar hedefi doğrultusunda son olarak Temmuz ayında ihracatını yüzde 13,4 oranında artırarak 18,6 milyar dolara yükseltti. İhracat ekonominin lokomotifi olmayı sürdürürken, önümüzdeki dönemde turizm, taşımacılık ve hizmet ihracatının da öne çıkması bekleniyor.
TÜSİAD BAŞKANI 'RESESYON' RİSKİNE RAĞMEN YÜKSEK FAİZ ORTAMINI SAVUNDU
Makro ekonomik rakamlara rağmen, yeni ekonomi politikalarının sonuç vermediğini iddia eden TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, resesyon riskinin dünya ekonomilerinin üzerinde belirdiği bir ortamda zaman kaybedilmeden yüksek faiz ortamına geçişi savundu.
TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı | Video
"TÜSİAD'IN ARKASINDA IMF VAR"
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'nın açıklamalarını değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Türkiye'nin dünyaya nefes aldıran tahıl koridoru meselesinin halleden bir konumundan bahsediyoruz. Nükleer enerji ile ilgili önemli adımların atıldığı bir dönemden geçiyoruz. NATO eksenli süreçlerde çok ciddi süreçlerin içerisinde Türkiye'yi görüyoruz. Ekonomide de yeni yaklaşım deniyor Türkiye. Dünyada bütün sıkışmaların olduğu bir ortamda bunu yapıyor. Enflasyonun artışı sadece bize özgü değil bütün dünyada var.
TÜSİAD şimdi bilinen ezberden çıkamadı bir türlü. TÜSİAD sürekli siyasi iktidarlara her dönem aynı şeyi dayatıyor. TÜSİAD'ın arkasında IMF var. TÜSİAD hiçbir zaman ülke çıkarlarını değil küresel çıkarları savunan bir örgüt" dedi.