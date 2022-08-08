TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı: Dünyada ’Resesyon’ endişeleri yükselirken yüksek faiz ortamını savundu!

TÜSİAD BAŞKANI 'RESESYON' RİSKİNE RAĞMEN YÜKSEK FAİZ ORTAMINI SAVUNDU

Makro ekonomik rakamlara rağmen, yeni ekonomi politikalarının sonuç vermediğini iddia eden TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, resesyon riskinin dünya ekonomilerinin üzerinde belirdiği bir ortamda zaman kaybedilmeden yüksek faiz ortamına geçişi savundu.

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"TÜSİAD'IN ARKASINDA IMF VAR"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'nın açıklamalarını değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Türkiye'nin dünyaya nefes aldıran tahıl koridoru meselesinin halleden bir konumundan bahsediyoruz. Nükleer enerji ile ilgili önemli adımların atıldığı bir dönemden geçiyoruz. NATO eksenli süreçlerde çok ciddi süreçlerin içerisinde Türkiye'yi görüyoruz. Ekonomide de yeni yaklaşım deniyor Türkiye. Dünyada bütün sıkışmaların olduğu bir ortamda bunu yapıyor. Enflasyonun artışı sadece bize özgü değil bütün dünyada var.

TÜSİAD şimdi bilinen ezberden çıkamadı bir türlü. TÜSİAD sürekli siyasi iktidarlara her dönem aynı şeyi dayatıyor. TÜSİAD'ın arkasında IMF var. TÜSİAD hiçbir zaman ülke çıkarlarını değil küresel çıkarları savunan bir örgüt" dedi.