Ucuza ürün satan pazarcıya akılalmaz tepki: Pahalıya satacaksın, ortalığı karıştırma

Sebze-meyve başta olmak üzere diğer birçok ürünün satışında 'fırsatçılar' kamuoyunda tepki görürken, sosyal medyada bir pazarcı ile pazarın dernek yetkilisi arasındaki diyalog şoke etti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, uygun fiyata ürün satan pazarcıya, dernek yetkilisi şu sözleri söylüyor:

"Ahmet abim, Diyarbakır'da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasaya uymak zorundasın. 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?"

Ucuza ürün satan pazarcıya tepki: "Piyasayı bozma! Pahalı satacaksın!" | Video

Bunun üzerine pazarcı şunları söylüyor:

"8 liraya satıyor. 2 katı. Sen diyorsun ki Hacı Veysi, 2 katına sat. Fırsatçı değilim. Ramazan ayı yiyen var yemeyen var. Benim hakkım 2 lira, beni kurtarıyor. Sen 8 liraya sat."

"PAHALI SATACAKSIN, ORTALIĞI KARIŞTIRMA"

Dernek yetkilisi ise "Allah'tan korkun, asgari ücret 4 bin 250 lira olmuş. Kim açtır? Komşuların pahalı satıyorsa sen de pahalı satacaksın. Ucuza satıp ortalığı karıştırma!" sözleriyle pazarcıya tepki gösterdi.