Ucuza ürün satan pazarcıya tepki: "Piyasayı bozma! Pahalı satacaksın!" | Video

Diyarbakır'da pazarcı esnafını "Ucuza satıyorsun" diyerek uyaran dernek yetkilisinin sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoda uygun fiyata ürün satan pazarcı, ile kendisine tepki gösteren pazarcılar derneği yetkilisi arasındaki diyalog sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.