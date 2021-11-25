Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ulaşımda 2020 yılında 13.4 milyar dolar tasarruf

Karaismailoğlu düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, bu gibi organizasyonlara gösterilen ilginin, Türkiye'nin demir yollarında kat ettiği mesafenin de bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

2003 yılı öncesinde neredeyse yarım asır boyunca demir yollarının ihmal edildiğini, çivi çakılmadığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak bizim işimiz ihmal edebiyatıyla, şikayetle uğraşmak değil. Demir yollarını 2003 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. Son 19 yılda demir yollarına adeta bir aslan payını vererek 222 milyar TL yatırım yaptık. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Demir yolları ümran ve refah tevlid eder.' sözüne, Cumhuriyet'in 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi.' vizyonuna sahip çıkan biz olduk.

Bu vizyonu yine geliştirmek de, Türkiye'nin demir yolu reformunda çevreci, sürdürülebilir ve karbonsuz bir gelecek inşasını planlamak ve adımlarını atmaya başlamak da yine bizlere nasip oldu. Stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi, demir yolu başta olmak üzere tüm ulaşım modlarında bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz. Hedeflerimize ulaşmak adına attığımız adımlarda dijitalleşme, çevre, sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma kavramlarını odağımıza alıyoruz."