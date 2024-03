Vatandaşın verisini izinsiz paylaştı cezayı yedi

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, Facebook, Threads, WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, vatandaşın bilgilerini izinsiz kendi sosyal medya ağlarında paylaşınca Rekabet Kurulu'ndan kaçamadı. Kurul, açtığı iki soruşturmada da Meta'nın rekabet kurallarını hiçe saydığını tespit etti.Bunun üzerine şirkete rekor ceza kesildi. Türkiye'de kurallara uymayan, veri gizliliğini ihlal ederek, hakim durum yaratan, söz verdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen Meta'ya artık günlük ceza işleyecek. Meta, her gün iki soruşturmadan 9.6 milyon TL ceza alacak. Ayrıca kurul geçici tedbir kararı da aldı. Rekabeti engellemekle suçlanan Meta, geçici tedbir kararı kapsamında Türkiye'deki kullanıcılar özelinde veri birleştirme tekniğini uygulayamayacak. Uyum sürecini sağlamazsa günlük ceza kesilmeye devam edilecek.Daha önce de Meta, benzer sebeple 347 milyon TL'lik ceza almıştı. Böylece, şu ana kadar kesilen toplam ceza miktarı 942 milyon TL'yi buldu. Rekabet Kurulu, Meta'ya ilk soruşturmayı WhatsApp ile ilgili açmıştı. Meta, vatandaşların WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiğini, aksi halde WhatsApp'ı kullanamayacaklarını duyurunca Rekabet Kurulu şirketi mercek altına almıştı. 20 Ekim 2022 tarihinde ilk soruşturmasını tamamlamıştı. Meta'nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Meta'ya yaklaşık 347 milyon TL para cezası verilmişti, şirketten ek tedbirler istenmişti. İstenen sürede Meta, kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirici ve şeffaf bir onay ekranı sunmayınca bu kez Rekabet Kurulu, Meta'ya günlük 4.7 milyon TL idari para cezası uygulamaya başlamıştı.Rekabet Kurulu, ikinci soruşturmayı da Meta'nın Twitter'a alternatif olarak piyasaya sürdüğü Threads'la ilgili açmıştı. Instagram kullanıcıları, Threads uygulaması için profil oluşturduklarında kullanıcı verileri, kullanıcı onayı talep edilmeksizin birleştiriliyordu. Kurul, Threads ve Instagram uygulamalarını birbirine bağlayarak Meta'nın yeniden hakim durumunu kötüye kullandığından şüphelenince soruşturma başlattı. Meta'nın onay seçeneği sunmadan hesapları birleştirmesinin, soruşturma süreci tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağına hükmeden Rekabet Kurulu, Meta için geçici tedbir kararı aldı. Yapılan açıklamada, Meta'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu, firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanının büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından Meta hizmetlerini cazip hâle getirdiği ifade edildi. Bu nedenle rakiplerin reklamverenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişiminin zorlaştığı belirtildi. Geçici tedbir kararı 22 Şubat 2024 tarihinden itibaren alındı. O günden bu yana geçen 25 günün her birine de Meta'ya 4 milyon 796 bin 152 lira idari para cezası kesildi.RekabetKurulu'nun kararına göre Meta, kullanıcı onay vermediği sürece Threads ve Instagram'daki verileri birleştiremeyecek. Meta'ya getirilen yükümlülük kapsamında kullanıcılar Threads uygulamasını kullanabilmek için Instagram hesabına sahip olmak zorunda olmayacak. Böylece kullanıcılar her iki uygulamayı da birlikte kullanabilecekleri gibi isterlerse yalnızca Threads uygulamasını da kullanabilecek. Bu karar kapsamında da META'ya ayrıca günlük 4.7 milyon para cezası işletilmeye başlandı.Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms'a ABD'ye kullanıcı bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle Avrupa Birliği otoriteleri tarafından Mayıs 2023'te 1.3 milyar dolarlık rekor para cezası verilmişti. Meta'nın ABD'ye herhangi bir kişisel veri transferini 5 ay içinde askıya alması ve 6 ay içinde veri işleme faaliyetlerini müktesebatyla uyumlu hale getirmesi istenmişti.Böylece, Meta'ya yükümlülüklerini yerine getirmediği her bir gün için iki farklı uyum sürecinden dolayı 9.6 milyon TL ceza kesilmeye devam edilecek. Şu ana kadar Meta'ya bu kapsamda 124 günün karşılığı olarak 595.2 milyon TL ceza kesildi. Daha önce kesilen 347 milyon TL'lik ceza ile toplam ceza miktarı 942 milyon TL'ye yükseldi.