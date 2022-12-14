VClub dosyasına inceleme

SABAH'ın gündeme getirdiği yeni ponzi sistemi VClub ile ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen müfettiş şirketle ilgili incelemelere başladı. Müfettişin hazırlayacağı rapora göre, VClub'a 1 milyon 557 bin liradan başlayacak para cezası kesmek mümkün olacak.Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanı Avni Dilber, VClub'a ilişkin haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından önceki gün "acil" koduyla VClub reklamlarının tedbiren durdurulması talimatını verdi. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da bilgi verilirken, VClub reklamlarının basın yayın organlarında yer almasının bütünüyle engellenmesi noktasında kurulun devreye girmesi talep edildi.Ceza VClub'ın bu ay yapacağı savunmasının ardından önümüzdeki ay toplanacak Reklam Kurulu'nda ilan edilecek. Mevzuat gereği reklam cezası 15 bin lira seviyelerinde olacak. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin yapacağı inceleme sonucunda ikinci bir cezasının kesilmesi daha söz konusu olacak. Görevlendirilen müfettiş eğer sistemin devre mülk-devre tatil şeklinde teminat gösterilmeden bir yapı ile çalıştığını ve vatandaşlara bu şekilde satış yapıldığını tespit ederse uygulanacak ceza 1 milyon 557 bin liradan başlayacak ve her bir sözleşme için bu ceza artacak. VClub'ın bitmiş bir mülkü devre mülk/devre tatil gibi sattığı haberlerden de kamuoyuna yansırken, kesilecek ikinci cezaya da kesin gözüyle bakılıyor. Müfettişin raporunu birkaç gün içerisinde sonuçlandırarak Ticaret Bakanlığı'na sunması bekleniyor. Yüksek gelir vaadiyle para toplayan VClub'la ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da inceleme yapıyor.Vatandaşa küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağladığını iddia eden VClub, Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplamıştı. VClub'un kurucuları Bülent Öztürk ve Barış Soydan'ın pazarladığı Alaçatı'daki 132 odalı The S Oteli'nin ise tapu kayıtlarında haciz çıkmıştı. Alaçatı'daki otel 1/9000'lik paya ayrılarak satılıyor. Otelin 1 metrekaresi yani tek tapu bedeli 1 Aralık itibarıyla 325 bin TL'den satılmaya başlandı. Bu mantığa göre otelin değeri 3 milyar TL'yi buluyor.