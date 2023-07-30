Yabancı paraya vergi istisnası

Cumhurbaşkanı kararıyla TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasında yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre kurumların 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarda dönüşümde vergi istisnasından yararlanacak.Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.Mevcut düzenlemede, kurumların 31 Mart 2022 bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023'e kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü destekleniyor. Bu kapsamda dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen TL varlığı en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor.