Yabancıdan tam not

Yeni ekonomi yönetiminin, temel hedefi enflasyonu düşürmek olan ve önceki gün açıklanan Orta Vadeli Program'da da tam olarak ortaya konan yol haritası yabancı yatırımcıdan geçer not aldı. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye yönelik finansmanını önümüzdeki 3 yıl içerisinde kattan fazla artırarak 35 milyar dolara çıkarmasının ardından, dün de dünya devlerinden önemli mesajlar geldi.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, sermaye girişlerindeki artış ve risk primindeki düşüşe dikkat çekerek, yeni politikaların onaylandığını vurgularken, dünya devi JP Morgan TL'ye yatırım tavsiyesi verdi.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin Ortodoks para politikalarına geçiş vaadinin art arda önemli faiz artırımları, likidite ve kredinin sıkılaştırılması yoluyla yerine getirilmesinin yatırımcıların onayını aldığını belirterek, "Bu onay Türkiye'ye olan sermaye girişindeki artış, kredi risk primi (CDS) ve devlet tahvili getirilerindeki düşüş ile ortaya konulmuştur. Eğer bu yeni yaklaşım sürdürülürse Merkez Bankası'nın kredibilitesi artacak, enflasyon beklentileri daha fazla sabitlenecek. Bu gelişmeler, orta vadede enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacak ve rezervleri artmasını sağlayacak" dedi.Kelly, bu ay yayımlanacak Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu kapsamında Türkiye'nin yüzde 2.5 olan büyüme tahmininin 1 puan artırılacağını söyledi. Kelly, Türk bankalarının, sermaye seviyeleri ve varlık kaliteleriyle iyi bir görünüm sergilediğini ifade etti. Türkiye'nin mali görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Kelly, "20 yıl önce yapılan reformlar sağlam bir bankacılık sektörünün ortaya çıkmasını sağladı. Emsallerine kıyasla düşük kamu borcu seviyesi olan Türkiye'nin mali durumu güçlüdür" dedi.Yatırım bankası JP Morgan, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesine başladı. JP Morgan'ın yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, beklentinin çok üzerindeki faiz artırımına da dikkat çekerek, zorlu makroekonomik koşullara rağmen ortodoks politikalara geçişin kararlı olduğuna vurgu yaptı. Bilgi notunda, "Model portföyümüze küçük bir miktar 'TL ağırlık artır' pozisyonu ekliyoruz. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz" denildi. Yetkililerin, dolar/TL kurunda daha fazla yukarı yöne izin vermeyecek teşvikler getirdiği belirtilen bilgi notunda, "Analizlerimiz, TL'nin ucuz olduğunu gösteriyor. Rezervler ılımlı bir hızda büyüyecek gibi görünüyor" denildi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye yönelik pozisyonunu önemli ölçüde arttırma kararının orta vadeli ekonomik programın onay görmesi anlamına geldiğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 51 milyar dolarlık taahhüdünün de altını çizen Mehmet Şimşek, böylesine önemli bir dış kaynağın varlığının programın başarılı bir şekilde yürütülmesini desteklediğini ifade etti. Şimşek sosyal medya paylaşımında, "Orta vadeli ekonomik programımız (iyi ayarlanmış para, maliye ve yapısal politikalar yoluyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor. Program, verimliliği arttırmak için reform ivmesini yeniden canlandırmaya odaklandı" ifadelerini kullandı.