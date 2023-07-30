Yabancılar borsada 7 yılın rekorunu kırdı

Ekonomi yönetimindeki değişiklik, Merkez Bankası'na yapılan atamalar ve para politikasındaki normalleşme hamleleri, yabancı yatırımcıların uzun yıllar sonra rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün yaptığı açıklamada, Türk varlıklarına yabancı ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, bu ilgi rakamlara da yansıyor.Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında alım serisini yedinci haftada da sürdürerek 14-21 Temmuz haftasında da 128.4 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylelikle 7 haftalık dönemde net hisse alım miktarı toplam 1 milyar 610 milyon dolar oldu. Bununla birlikte 7 haftalık alım dönemi yabancıların 1 Nisan 2016 haftasından beri gerçekleştirdiği en uzun alım serisi oldu. Artan yabancı ilgisi ile birlikte Türkiye'nin risk primi 400 puanın altına inerek 2 yılın dibine geriledi.Öte yandan yerli yatırımcıların da borsaya ilgisi rekor seviyeye ulaştı. 21-28 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık dönemde borsaya yeni gelen yerli yatırımcı sayısı 680 bin 178 oldu. Böylece yatırımcı sayısı 5 milyon 82 bine çıktı. Yerli yatırımcı sayısında geçen hafta yaşanan artışta son 3 halka arz etkili oldu. Atakey'in 1.1 milyar lira büyüklüğündeki halka arzına 5.5 milyar TL talep gelirken, 1 milyon 665 bin yatırımcı hisse aldı. Kalesaramik'in 2.7 milyar liralık halka arzına 9.1 milyar lira talep geldi. Bu halka arzda 1 milyon 919 bin yatırımcıya hisse satıldı. Fuzul GYO'nun da 817.6 milyon liralık halka arzına, 2.4 milyar lira talep geldi ve 1 milyon 326 binh yatırımcıya hisse satıldı.Geçen haftanın son işlem gününde 7.067 puanla kapanış rekoru kıran Borsa İstanbul'da, endeks 24 Mayıs'tan bu yana yüzde 59.7 yükseldi. Şirketlerin piyasa değeri de 4.9 trilyon liradan 7.8 trilyon liraya çıktı. Bu süreçte BIST-30 Endeksi yüzde 58.7 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 51.8, bankacılık endeksi yüzde 69.1, hizmetler endeksi ise yüzde 67.4 prim yaptı. Türk Hava Yolları ve Pegasus'u bünyesinde bulunduran ulaştırma endeksindeki yükseliş ise yüzde 81.9 oldu. Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 22.7 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.ATA Yatırım, Temmuz 2023 Strateji Raporu'nda, 12 aylık BIST-100 endeks hedefini yüzde 27 yukarı yönlü potansiyele işaret eden 6.800 seviyesinden 8.400'e revize etti. Ata Yatırım'ın raporunda, 2023'te kârlılık büyümesinin normalleşeceğine, Türkiye'nin daha fazla değerlenebilmesi açısından uzun vadeli makro dengesizliklerini gidermesi için sıkı para ve maliye politikalarına bağlı kalması gerektiğine dikkat çekildi. Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, Gayri safi yurt içi hasılanın, hâlâ cazip değerlemelere işaret ettiğinin altını çizdi.