Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev! Yarın Filyos Limanı’ndan uğurlanacak

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ardından doğal gaz arama faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Sismik gemiler Mavi Vatan'da enerji çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ YARIN KARADENİZ GÖREVİNE UĞURLANACAK
Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek.
KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ SEFERBERLİĞİ
Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak.
Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda mesaide. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Şimdi Türkali-4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor.
Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak.