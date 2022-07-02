Yeni asgari ücret 5.500 TL

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışanları enflasyona karşı korumak için asgari ücrete 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 zam yaptıklarını belirterek, "Asgari ücret net 5.500 TL oldu. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecek" dedi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde işçi ve işveren temsilcileri ile yeni ücreti açıklayan Erdoğan, yapılan bu zammın ara zam olduğunu ve esas artışı aralıkta kararlaştıracaklarını belirtti.Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi. Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracatla büyüme esasına dayalı ekonomi programı uyguladığını, tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde hem kendi hem de ihracatıyla elindeki imkânları herkesle paylaşan ülke olarak öne çıktığını söyleyen Erdoğan, bunlar olurken vatandaşların fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmediklerini anlattı.Başkan Erdoğan, "Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması, ihracatın 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabaların ürünüdür. Bir diğer tedbirimiz çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp hayat pahalılığı karşısında daha güçlü şekilde desteklemektir. Yılbaşında maaşlara çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücrette yüzde 50 artış gerçekleştirmiştik. Gelen yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak tüm maaşların asgari ücretteki kadar kısmından alınan vergilerden feragat ettik. Aralık-ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışın yetersiz kalmasına yol açtığını tespit ettik. Gereken hazırlıkların yapılmasını istedik. Kamu çalışanlarına zaten yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı zammı yapılacak" dedi.Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da artış geleceğini belirterek, "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır" dedi. Yılbaşında asgari ücret 4.253 TL'ye çıkarıldığında hükümet, asgari ücretin üzerinde ücret alanların asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacağı kararı almıştı. Ücreti asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna ediliyordu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışı bırakılmasının tüm çalışanlara yansıyacağını belirterek, "Tüm kamu çalışanları ortalama olarak 300-350 lira gelir elde edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet ilkesi gereğince yansıması olarak değerlendirilmesi olarak altını çizmek isterim" dedi.TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yeni yılda asgari ücrete bir kez daha zam yapılacağını belirterek, "Tüm imkânlarımızı zorlayarak bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Esas hedef ortalama ücretin üzerine çıkma olmalı" dedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "15 gün evvel yaptığımız ziyarette taleplerimizi ilettik, siz de komisyonu topladınız" diye konuştu.2022'ninikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklamasının ardından asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15.5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "2022'de asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 94.60 oldu" dedi.MÜSİAD olarak, asgari ücretin yılın ikinci yarısı itibarıyla net 5.500 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.YÜZDE 30'luk bir ara artışla asgari ücretin 5.500 liraya yükseltilmesini iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal adaleti koruyan ve destekleyen bu artış için teşekkür ediyoruz.Hükümetimizin yüksek enflasyona karşı vatandaşlarımızı ezdirmeme adına ikinci bir kez asgari ücrette artışa gitmesini büyük bir takdirle karşıladık. Yeni zammın vatandaşlarımızın lehine olması ve amacına ulaşması enflasyonla mücadeleye bağlı.Çalışanlarımızın kayıplarının telafisi içinasgari ücrete bu oranlardabir zam bekliyorduk.Öncelikle tümçalışanlarımıza hayırlıolsun. Biz işçilik maliyetlerindekibu artışıkarşılayabiliriz. Ancakişimizin devamlılığı vesürdürülebilir olmasıhayati önem taşıyor.Yeni asgari ücretle çalışanlarımız kayıplarını büyük ölçüde telafi edebilecekler. Artışın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada asgari ücret artışlarının mal ve hizmetlere ne kadar yansıtılabileceği büyük önem kazanıyor.