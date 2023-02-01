Yeni yüzyılın hedefleri masaya yatırılacak

Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ülkeyi ulaştıracak sektörleri bir araya getiriyor. Bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri"nde enerjiden savunmaya, gayrimenkulden ulaştırmaya ve tarıma kadar pek çok sektörün yüzyıl vizyonları masaya yatırılacak. Zirvede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci birer konuşma yapacak. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da video mesajlarla katılacak. Zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri'nde ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde soruları yanıtlayacak.Zirvenin ilk panelinde Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde 'Yeni Yüzyılın Sanayisi tartışılacak. Panelde, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu soruları yanıtlayacak. "Yeni Yüzyılın Savunması" panelinde ise Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal'ı konuk edecek. Türkiye'nin tarım politikalarının masaya yatırılacağı "Yeni Yüzyılın Tarımı" panelinde Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, Kaanlar Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan A Haber Ana Haber Spikeri Salih Nayman'ın sorularını yanıtlayacak."Yeni Yüzyılın Altyapısı" panelinde A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'yı ağırlayacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün yöneteceği "Yeni Yüzyılın Enerjisi" panelinde ise Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. CEO'su Necati Yamaç, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türksoy, BOTAŞ Doğalgaz Alım ve İhracat Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre İcik, Enerjisa CEO'su Murat Pınar, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, RHG Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla görüşlerini açıklayacak. "Yeni Yüzyılın Gayrimenkul" paneli de Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde TOKİ Başkanı Ömer Bulut, GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman açıklamalarda bulunacak.