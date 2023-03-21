Yerinde istihdama 13.5 milyarlık destek

Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, depremde ağır hasar gören 11 ilin işgücü piyasasının fotoğrafını çekti, yerinde istihdam ve göçe karşı tedbirleri sıraladı. Sanayi ve üretim tesislerinde insan kaynağının afetten çok ciddi şekilde etkilendiği vurgulanan raporda, depremin imalat sanayii işyerleri üzerindeki en önemli, telafisi güç olan etkisinin vasıflı işgücünde ortaya çıkan kayıp olduğu ifade edildi. Raporda hasarların tespitinin ardından faaliyete devam edecek bazı meslek gruplarında ortaya çıkan tecrübeli eleman sorununun ilave mesleki eğitim programlarıyla çözülebilceği kaydedildi. İşlerine geri dönmeleri için bu bölgedeki işverenler, esnaf ve kendi adına çalışanlara en kısa sürede destek verilerek istihdam fırsatlarının artırılması önem taşıyor. Depremden etkilenen çalışanlara yapılan 6 aylık sigorta prim ertelemesi, 3 aylık kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve 6 aylık toplum yararına program ödemeleri için toplam 13.5 milyar lira kaynağa ihtiyaç bulunuyor. Yapılacak yatırımlarda bölge insanının istihdamına öncelik verilmesinin önemine dikkat çekildi.HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen çalışmayla bölgede çalışanların aldığı asgari ücret brüte yaklaşacak. İlk adımda 25 bin kişinin işe alındığı toplum yararına işlere toplamda 50 bin kişi yerleştirilirken, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan açık iş sayısı 105 bine ulaştı.