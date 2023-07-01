Yol 500 metre kaymıştı: Yeniden inşa ediliyor

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, AA muhabirine, bu sene yağışların geçen yıllardan farklı olarak özellikle kırsal alanları daha fazla etkilediğini söyledi.

Yağışların büyük heyelanlara neden olduğunu vurgulayan Sinsi, "Özel İdaremiz ve DSİ Genel Müdürlüğünün bu konudaki tecrübesi ile kısa sürede sürece müdahale ettik. Ulaşımı olmayan köy yolumuz bulunmuyor" dedi.

Kalıcı yolların hizmete sunulması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Sinsi, "3 ekskavatör, 1 dozer ve kamyonlarımızla bölgede yoğun şekilde çalışıyoruz. Son yağışta 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen heyelanlardan daha büyük heyelanlar oldu. Bozkurt, Çatalzeytin, Küre ve İnebolu ilçelerimizde çok büyük heyelanlar olmasına rağmen ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor. Bayramda köye gelen vatandaşlarımızın yol ve içme suyu altyapısı açısından sıkıntı yaşamamaları için mesaimiz 24 saat devam ediyor" diye konuştu.