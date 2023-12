Yüzyılın dönüşüm hareketi başladı: İlk etapta 70 bin ev dönüşecek

Hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için yüzyılın kentsel dönüşüm hamlesinde gaza bastı. Deprem riski altındaki Türkiye'de riskli 6 milyon konut bulunurken, her yıl 1 milyon konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. İstanbul'da ise 600 bini acil, dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut bulunuyor. Olası deprem riskine karşı dönüşümü hareketlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Riskli yapıların hızla yenilenmesi için önemli teşvikler veriliyor. Kamu tarafında binlerce konutluk birçok proje yürütülürken, vatandaş da çeşitli desteklerle kendi evini kendisi dönüştürebiliyor. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa hükümet her türlü desteği sağlıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yeni yol haritasını açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 350 bin konut yenilenecek. Rezerv alanlarda ise 400 bin konut yapılarak şehre 100 bin yeni sosyal konut kazandırılacak. İlk etapta yüzde 100 anlaşmanın sağlandığı 70 bin bağımsız bölümün dönüşecek. Kampanya kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek. Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da kredi uygulaması olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak.Sağlıksız yapı stoku ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe. 51 bin 934 bağımsız bölüm bulunan 27 bin 500 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış durumda. Toplam yapı stokunun yüzde 80'i 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ve Avcılar'da da talep yüksek. Bağcılar'da 26 bin 500, Güngören'de 21 bin, Üsküdar'da 19 bin, Fatih'te 16 bin, Avcılar'da 14 bin başvuru yapıldı. Başakşehir'de 400, Çatalca'da 200, Şile'de 150, Adalar'da 87 başvuru var. Yüzde 100 anlaşmanın olduğu yer ise Bağcılar...Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda gelir şartı aranmayacak ve başvuru bedeli ödenmeyecek. Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.Yeni dönemde vatandaş evini kendisi yenileyecek. Deprem bölgesindeki uygulamalarda olduğu gibi vatandaş özel sektörle anlaşarak süreci başlatacak.Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.Ruhsat alma süreci başlayacak.Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak. Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.Binanın boşaltılmasıyla inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte taşınma kira yardımı yapılacak.