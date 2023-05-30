Zam %30 olursa ücret 11 bini geçecek

Yeni Kabine'nin pazartesi günü açıklanmasının ardından masaya gelecek öncelikli düzenlemelerden biri milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete zam olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni asgari ücrete ilişkin saha çalışmasını sürdürürken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için haziran ayında toplanacak. İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, ister yıllık ister aylık zam yapabiliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.AK Parti'nin tarihi zaferle çıktığı seçimlerin ardından asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başlıyor. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 54.7 artışla 8 bin 506 lira (Brüt 10 bin 8 lira) olarak belirlendi. Asgari ücrete ara zamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar (en az 10 bin lira) seviyesinin kritik eşik olması bekleniyor. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücret yüzde 20 artış yapılması durumunda net 10 bin 207, yüzde 30 zam yapılması durumunda net 11 bin 58 lira olacak.Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21.43 olması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak. Refah payıyla birlikte bu oran yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zammı da toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor. Memur ve emeklilerinin artışı da yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 olacak. Refah payının yüzde 30 ya da yüzde 35'i tamamlama şeklinde olması bekleniyor.Yeniasgari ücretle birlikte birçok ödeme kalemi yeniden hesaplanacak. En düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor. Asgari ücret artışı, işverenden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları, işsizlik ödeneği tavanı da artacak.Yılbaşında5.500 olan en düşük emekli aylığı 7.500 liraya yükseltildi. Prim günü yüksek olanla düşük olanlar arasında oluşan kopukluğun sona ermesi için çalışma başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Bugün 12 bin lira civarında olan en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkacak.ASGARI ücrete zammın ardından çalışanların maaşlarının düşmemesi için de vergi düzenlemesi yapılması öngörülüyor. Ücret üzerindeki vergilerde yapılacak düzenlemeyle çalışanların gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.