Zam trafiği hızlandı

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına çevrildi. Toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Yeni asgari ücret yaklaşık 8 milyona yakın çalışanı doğrudan etkilemesinin yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından bütün vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira olması bekleniyor.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için yılın kalanında daha az vergi ödenecek. Brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yılsonuna kadar elde edeceği avantaj artacak. Örneğin asgari ücretin 11 bin liraya çıkması durumunda brütü 13 bin lira olacak. Vergi dilimlerinde değişiklik olmaması durumunda 13 bin liraya kadar olan kazançtan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Asgari ücretlinin "istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı" yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, bordroda daha az vergi hesaplanıyor. Vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlıyor.Bugün yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri asgari ücretle geçimin de içinde yer aldığı ekonomik verileri paylaşacak. Taraflar yaptıkları anket ve beklentileri, genel ekonomik değerlendirme gibi bilgileri paylaşacak.BU ara zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalem de güncellenecek. Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.bakım parası, 65 yaş aylığı, eğitim yardımı, eşi vefat edenlere yapılan sosyal yardımlar, asgari ücretin üçte birinden az hane içindeki gelire sahip kişilere veriliyor. Asgari ücret yükselince daha fazla sayıda kişi kapsama girecek. Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Asgari ücret rakamı işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.Yüzde 45'lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.