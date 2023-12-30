Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:30
2024 Askerlik ve doğum borçlanmasında son tarih! Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?
2024 yılı için Asgari ücrete yapılan zammın ardından artış yaşanacak kalemlerden birisi de askerlik ve doğum borçlanma primi oldu. Diğer tüm koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması ile emekli olabiliyor. Bu noktada asgari ücrete gelen yüzde 49 artışla "2024 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?" araştırmaları başladı. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte, detaylar...