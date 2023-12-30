2024 Askerlik ve doğum borçlanmasında son tarih! Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

YENİ ÜCRET 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

1 Ocak itibarıyla yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması ücreti de artacak.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Fiziki başvuru yapacaklar için hafta sonu kamu kuruluşları kapalı olduğu için son gün. Online başvuru gerçekleştirecek olanlar 31 Aralık Pazar gününe kadar e-Devlet üzerinden zamsız ücretle borçlanma yapmak için başvurabilirler.