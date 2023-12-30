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Haberler Fotohaber 2024 Askerlik ve doğum borçlanmasında son tarih! Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:30

2024 Askerlik ve doğum borçlanmasında son tarih! Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

2024 yılı için Asgari ücrete yapılan zammın ardından artış yaşanacak kalemlerden birisi de askerlik ve doğum borçlanma primi oldu. Diğer tüm koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması ile emekli olabiliyor. Bu noktada asgari ücrete gelen yüzde 49 artışla "2024 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?" araştırmaları başladı. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte, detaylar...

2024 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması hesaplaması nasıl yapılır?

Asgari ücret zammı ile askerlik ve doğum borçlanmasının yanı sıra işsizlik maaşı, GSS primleri kıdem tazminatı gibi birçok kalemde artış görülecek. Bakan Işıkhan'ın asgari ücret açıklamasından sonra doğum ve askerlik borçlanması ne kadar oldu kaç TL? İşte detaylar

2024 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması hesaplaması nasıl yapılır?

YENİ ÜCRET 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

1 Ocak itibarıyla yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması ücreti de artacak.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Fiziki başvuru yapacaklar için hafta sonu kamu kuruluşları kapalı olduğu için son gün. Online başvuru gerçekleştirecek olanlar 31 Aralık Pazar gününe kadar e-Devlet üzerinden zamsız ücretle borçlanma yapmak için başvurabilirler.

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2024 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması hesaplaması nasıl yapılır?

YENİ BORÇLANMA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

Bu rakam en düşük 143 TL, en yüksek 1073 TL olarak uygulanıyordu.

Zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek 1600 TL oldu.

BORÇLANMA TUTARI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması hesaplaması nasıl yapılır?

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Sigortalı kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanmak için kullanabilecekleri bir haktır. Borçlanılan süreler, emeklilik yaşını ve emeklilik maaşını artırır. Kadın çalışanlara sigorta, bağkur ya da diğer kapsamlardaki başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için gün borçlanması yaparak bu günleri hizmetten saydırmasına olanak sağlayan bir haktır.

2024 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Yeni asgari ücret ile askerlik ve doğum borçlanması hesaplaması nasıl yapılır?

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Sigortalı işçinin askerde geçirdiği sürede yatmayan sigorta primleri için yapacağı borçlanmaya verilen isimdir. Vatani görevini yaptıkları süre zarfında çalışamadıkları için sigorta primleri ödenmeyen işçiler, isterlerse bu borçlanma ile emeklilik gün sayısındaki eksiklerini kapatabilirler.

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