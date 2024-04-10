Giriş Tarihi: 10.04.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
21:19
CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?
Canlı altın fiyatları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor. Yeni haftaya hareketli bir girişle başlayan değerli maden piyasasındaki dalgalanma yatırımcısının yakinen takibi altında. Piyasadaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar canlı ve anlık fiyatları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, 10 Nisan 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?