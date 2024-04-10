CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hafta başından beri dikey yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?