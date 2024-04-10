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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 21:19

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?

Canlı altın fiyatları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor. Yeni haftaya hareketli bir girişle başlayan değerli maden piyasasındaki dalgalanma yatırımcısının yakinen takibi altında. Piyasadaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar canlı ve anlık fiyatları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, 10 Nisan 2024 bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hafta başından beri dikey yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.421,01
SATIŞ(TL) 2.421,48

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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.131,00
SATIŞ(TL) 4.524,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.989,00
SATIŞ(TL) 17.246,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2024 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.339,40
SATIŞ(USD) 2.339,81

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