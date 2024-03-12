Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:40

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ons altın ve gram altın tarafında tekrar aşağı yönlü hareket başladı. Haftaya 2 bin 250 TL ile başlayan gram altın yeni günde düşüşe geçti. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 12 Mart canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki; bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 12 Mart altın fiyatları ile güvenilir liman altındaki grafiği inceliyor. Bugün gram altın 2240 TL ile güne başlarken yatırımcısının gözü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatlarında. İşte 12 Mart altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.240,86

SATIŞ(TL) 2.241,13

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.922,00
SATIŞ (TL) 4.064,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 16.059,00
SATIŞ (TL) 16.301,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.176,17
SATIŞ (USD) 2.176,57

Canlı Rakamlar Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA