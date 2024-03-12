Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:40
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Ons altın ve gram altın tarafında tekrar aşağı yönlü hareket başladı. Haftaya 2 bin 250 TL ile başlayan gram altın yeni günde düşüşe geçti. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 12 Mart canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki; bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?