CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MART 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 12 Mart altın fiyatları ile güvenilir liman altındaki grafiği inceliyor. Bugün gram altın 2240 TL ile güne başlarken yatırımcısının gözü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatlarında. İşte 12 Mart altın fiyatları alış-satış tablosu…