Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün altın fiyatlarında son durum güvenilir limanın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 5 Şubat bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...