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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:20

Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde güvenli liman altında hareketlilik başladı. Hafta sonu altın gram fiyatı yükselişini güçlendirirken yeni haftayla birlikte yönünü aşağıya doğru çevirdi. Aşağı yönlü ivme kazanan piyasalardaki son durum araştırılıyor. Gram altın fiyatındaki yükseliş sürer mi beklentiler ne yönde yatırımcısının aklındaki önemli soru. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. İşte, 5 Şubat canlı altın fiyatları

Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün altın fiyatlarında son durum güvenilir limanın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 5 Şubat bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.992,24

SATIŞ(TL) 1.992,54

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Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.334,00
SATIŞ (TL) 3.438,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 13.708,00
SATIŞ (TL) 13.916,00

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Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.031,81

SATIŞ (USD) 2.032,08

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