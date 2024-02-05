Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
09:20
Canlı Altın Fiyatları 5 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Haftanın ilk işlem gününde güvenli liman altında hareketlilik başladı. Hafta sonu altın gram fiyatı yükselişini güçlendirirken yeni haftayla birlikte yönünü aşağıya doğru çevirdi. Aşağı yönlü ivme kazanan piyasalardaki son durum araştırılıyor. Gram altın fiyatındaki yükseliş sürer mi beklentiler ne yönde yatırımcısının aklındaki önemli soru. Bu kapsamda Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı merak ediliyor. İşte, 5 Şubat canlı altın fiyatları…