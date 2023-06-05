Giriş Tarihi: 05.06.2023 21:20
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
21:20
EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5'li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Mayıs enflasyon oranı açıklandı! Emekli zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanırken yeni emekli zammı hakkındaki tüm gelişmelere gözler çevrildi. Milyonlarca emekli, SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, BAĞ-KUR emekli zammı netleşecek. Bu noktada temmuz ayı emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak, emekli maaşı ne kadar olacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte, merak edilenler…