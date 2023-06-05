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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5'li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 21:20 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 21:20

EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5'li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Mayıs enflasyon oranı açıklandı! Emekli zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanırken yeni emekli zammı hakkındaki tüm gelişmelere gözler çevrildi. Milyonlarca emekli, SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, BAĞ-KUR emekli zammı netleşecek. Bu noktada temmuz ayı emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak, emekli maaşı ne kadar olacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? İşte, merak edilenler…

EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5’li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika emekli zammı ne kadar olacak sorusu araştırılıyor. 5 Haziran Pazartesi günü TUİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz ayının başında 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç SSK, BAĞ-KUR emekli zammı netleşecek. Bu noktada temmuz ayı emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR emekli zammı ne kadar olacak ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı hakkındaki son gelişmeler…

EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5’li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu. Böylece enflasyon 17 ayın dip seviyesine yerleşmiş oldu. Ekonomist Hikmet Baydar, enflasyonun Haziran ayında da düşeceğini söyledi.
Enflasyonda düşüş Mayıs ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs'ta enflasyon oranının yüzde 39,59 olduğunu açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli zammı, refah payı ve 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ile belirlenmektedir. Aşağıdaki hesaplamalar üzerinden Temmuz emekli zammı ne kadar olacak sorusu öğrenilebilir.

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EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5’li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin 2 bin TL seviyesine çekilmesi de milyonları sevindiren bir artış oldu.

Ramazan Bayramı'ndan önce 2 bin TL yatırılan ikramiyeler, Kurban Bayramı öncesinde de yatırılacak.

EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5’li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5’li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

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