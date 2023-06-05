EMEKLİ ZAMMI son dakika! Maaşlar 5’li zamla artacak! Temmuz emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu. Böylece enflasyon 17 ayın dip seviyesine yerleşmiş oldu. Ekonomist Hikmet Baydar, enflasyonun Haziran ayında da düşeceğini söyledi.

Enflasyonda düşüş Mayıs ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs'ta enflasyon oranının yüzde 39,59 olduğunu açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı, refah payı ve 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ile belirlenmektedir. Aşağıdaki hesaplamalar üzerinden Temmuz emekli zammı ne kadar olacak sorusu öğrenilebilir.