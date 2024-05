Kamuya esnek çalışma geliyor! Detaylar ilk kez SABAH Memurlar’da...

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik eğitim amaçlı çalışma: Üniversitelerde veya eğitim enstitülerinde yüksek lisans veya doktora eğitimleri için eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere yapılan çalışmayı,

b) Bilişim sistemi: Kurumların her türlü veri, bilgi, belge akışı ile dokümantasyon işlemlerinin ve bunlara ilişkin yazı, kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinin güvenli elektronik imza ile uzaktan yapılmasına imkan veren bilişim sistemi,

c) Çekirdek zaman: Memurların kurumun çalışma ortamında bulunup çalışmak zorunda oldukları zaman dilimini,

ç) Elektronik belge yönetim sistemi: Kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemi,

d) Emsal memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesine göre tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi çerçevesinde tam zamanlı çalışan aynı veya benzer unvanlı memurları,

e) Esnek çalışma şekilleri: Esnek zamanlı çalışma, değişken zamanlı çalışma, yoğunlaştırılmış çalışma, uzaktan çalışma, kısmi zamanlı çalışma, ve akademik eğitim amaçlı çalışma,

f) Esnek izin: Esnek zaman ve değişken zamanlı çalışan memurların bir sonraki hesaplama dönemine isteğe bağlı çalışmaları doğrultusunda aktardıkları çalışma saatleri,

g) Esnek zaman: Memurların kurumun çalışma ortamında bulunup bulunmamakta serbest oldukları, kurumun çalışma yükünün ve asgari sayıda personelin bulundurulmasının dikkate alındığı, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden önceki iki saatlik zaman dilimi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitme saatinden sonraki üç saatlik zaman dilimini,

ğ) Esnek zamanlı çalışma: Memurların, çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmakla yükümlü olduğu, esnek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunup bulunmamakta serbest olduğu, kanuni günlük çalışma süresi ve kanuni çalışma süresi kadar çalışmanın zorunlu olduğu çalışma şeklini,

h) Değişken zamanlı çalışma: Memurların, çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmakla yükümlü olduğu, esnek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunup bulunmamakta serbest olduğu, günlük sekiz saat çalışmanın zorunlu olmadığı ancak haftalık kırk saat çalışmanın zorunlu olduğu çalışma şeklini,

ı) Günlük çalışma süresi: Memurların kurumun çalışma ortamında bulunup çalışma yapabileceği zaman dilimini

i) Hesaplama dönemi: Memurların çalıştıkları sürelerin kanuni çalışma süresine göre fazla ya da eksik olup olmadığının tespit edildiği dönemi,

j) Kanuni çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesine göre memurların haftalık çalışma süresini,

l) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

m) Kanuni günlük çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesine göre hesaplanan memurların günlük sekiz saatlik çalışma süresini,

n) Kısmi zamanlı çalışma: Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli bakım yükümlülüğü bulunan veya belirli bir hizmet ve yaş şartını tamamlamış memurların kanuni günlük çalışma süresinden daha az süreyle yaptıkları çalışmayı,

o) Koordinatör: Kurumlarda yürütülen esnek çalışma şekillerinin uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmekle görevli personeli,

ö) Kurul: Esnek çalışma şekillerinin uygulamasını yönlendirmek ve koordine etmekle görevli Esnek Çalışma Koordinasyon Kurulunu,

p) Kurum: Esnek çalışma şekillerinin uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarını,

r) Uzaktan çalışma: Memurların, çalışmalarını kurumun çalışma ortamı dışında kanuni günlük veya haftalık çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürüttükleri çalışmayı,

s) Yetkili amir: Esnek çalışacak memurlarla sözleşme imzalamak, çalışmaları yönlendirmek ve koordine etmek üzere en üst yönetici tarafından hizmet birimleri itibariyle yetki verilen amiri,

ş) Yoğunlaştırılmış çalışma saati: Kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden önceki iki saatlik zaman dilimi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitme saatinden sonraki iki saatlik zaman dilimini,

t) Yoğunlaştırılmış çalışma: Kanuni çalışma sürelerinin haftanın bazı günlerinde fazla çalışma yapılarak tamamlanması kaydıyla, fazla çalışmaya tekabül eden sürenin memur tarafından aynı veya bir sonraki hafta içerisinde izin olarak kullanılmasına imkan veren çalışmayı,

u) Zaman kayıt sistemi: Memurların günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatleri ile günlük ve haftalık çalışma sürelerini tespit eden elektronik kayıt sistemini, ifade eder.